Başkent'te taksiciyi intihara sürükleyen tefeciler yakalandı - Son Dakika

Ankara'da tefecilerin ağına düşen taksici Bünyamin T.'nin, intihar etmeden önce yazdığı mektupta adı geçen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da paraya sıkışan taksici Bünyamin T., tefecilerin kapısını çaldı. Tefeci olduğu iddia edilen galerici, borç para karşılığında Bünyamin T.'nin taksisini ipotek ettirdi. Borcunun tamamını ödeyen Bünyamin T., taksi üzerindeki ipoteğin kaldırılmasını istedi. İpoteği bir türlü kaldırmayan galerici, Bünyamin T.'nin üstüne bir de "Çamur" lakaplı Arif U.'yu gönderdi.

Tefecilerin tahsilatçısı "Çamur" lakaplı Arif U.'nun tehditlerine maruz kalan Bünyamin T., baskılara daha fazla dayanamadı ve bir mektup yazarak intihar etti. Tefeciler bu sefer de Bünyamin T.'nin çocuklarına ulaşarak 120 bin lira aldı. Taksici Bünyamin T.'nin intihar etmeden önce yazdığı mektupta, "Ben çocuklarımın yüzüne bakamıyorum. Ölümümden tefeciler sorumlu. Ben bunları bilsinler diye yazdım" ifadeleri yer aldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, taksici esnafının mektubunda adı geçen 5 kişiye yönelik çalışma başlattı. Polisin teknik ve fiziki çalışmasında şahısların galeri ve emlak işi üzerinden tefecilik yaptıklarını tespit etti.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmaları tamamlamasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Tefecilere yönelik düzenlenen baskında 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, kurusıkı tabanca, 67 adet uyuşturucu hap, 26 senet, 2 adet müştekilere ait protokol ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

(Ali Nargüner/İHA)