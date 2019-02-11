Son Dakika Haberleri: Başkent'te Trafik Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı

Başkent'te Trafik Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı

42 dakika önce

Çankaya İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Başkent'te Trafik Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı, System.String[]
Çankaya İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza gece 04.00 sularında Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Mithatpaşa Caddesinden gelen ve Necatibey istikametinde seyir halinde olan Erkan Ö. (31) yönetimindeki 06 T 5519 plakalı ticari taksi, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı sulama yapan araca Sihhiye U köprüsü üzerinde arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen ticari takside bulunan sürücü Erkan Ö. Koray Evren K. ve (36) Gamze E. (29) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sürücüyü sıkıştığı kabinden uzun uğraşlar sonucu çıkaran sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulans ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçtan yara almadan kurtuldu, sinir krizi geçirdi

Öte yandan araç içerisinde bulunan ve kazadan yara almadan kurtulan bayan şahıs, arkadaşlarının yaralı olduğunu fark edince sinir krizi geçirdi. Arkadaşlarının yanından bir an olsun ayrılmayan bayan, polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin uzun çabası sonucu güçlükle sakinleştirildi.

Kaza yerine gelen polis ekipleri, tek yönlü köprüyü tedbir amaçlı trafiğe kapattı ve kazaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 06:09 Kaynak: İHA

Ankara, Çankaya, 3. Sayfa
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