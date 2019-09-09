Son Dakika Haberleri: Başkentliler 'Mor Şenlik'te buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Başkentliler 'Mor Şenlik'te buluştu

2 saat önce

Çankaya Belediyesi, 7-8 Eylül'de Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı'nda düzenlediği, kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu 'Bi' Yerlerde Şenlik Olsa' Mor Şenlik etkinliğiyle keyifli iki gün yaşattı.

Başkentliler 'Mor Şenlik'te buluştu, System.String[]

Çankaya Belediyesi, 7-8 Eylül'de Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı'nda düzenlediği, kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu 'Bi' Yerlerde Şenlik Olsa' Mor Şenlik etkinliğiyle keyifli iki gün yaşattı.


"Bi' Yerlerde Şenlik Olsa" sloganıyla düzenlenen ve Çayyolu bölgesi Muharrem Dalkılıç Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 10 binden fazla Başkentli konserler, dans ve oyunlarla keyifli bir hafta sonu geçirdi. Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışıyla hizmet veren, kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi, kadınlara eşit imkan ve hizmetler sunulması amacıyla çalışmalarını arttırarak sürdüren Çankaya Belediyesi, şenlik boyunca kurduğu ücretsiz stantlarda kadınların el emeği ürünlerinin satışını yapmalarını sağladı.


2 günde 5 konser


7-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenen şenliğe iki günde 5 konser sığdı. Çocuk etkinliklerinin ve boyama atölyelerinin de yer aldığı ilk günde sahneye önce tamamı kadın sanatçılardan oluşan Retro Queen grubu çıktı. Katılımcılara müzik dolu keyifli saatler yaşatan grubun ardından sanatçı Hüsne Ozan sahne aldı. Mor Şenlik'in ilk gününde kapanışı ise İstanbul 12 Orkestrası binlerce sanatseverlerle buluştu.


Kapanışı yonca lodi yaptı


Şenliğin ikinci günü de ritim ve zumba atölyeleriyle başladı. Çocuklar için gün boyu süren oyun ve atölyelerin olduğu etkinlikte, konserlerin açılışını sanatçı Pırılay Pekpak verdiği konserle yaptı. Popüler şarkılarla Mor Şenliğe katılan binlerce Başkentliyi eğlendiren Pırılay Pekpak sahneyi ünlü pop sanatçısı Yonca Lodi'ye bıraktı. Kendi albümünden ve bilinen pop şarkılarından hazırladığı repertuarla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan ve kadın emeği şenliğinde unutulmaz bir performans gösteren Lodi'ye Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner çiçekle teşekkür etti.


"Önceliğimiz kadın üretimini teşvik etmek"


Şenlikte kurulan stantları gezen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kadın emeğinin görünür kılınması ve değerini maddi olarak da bulabilmesi için bu tür şenlik ve festivalleri daha sık düzenleyeceklerini belirterek, "Kadın üretimini teşvik etmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kadın emeğini görünür kılmak, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamın içinde var olmasını sağlamak üzere yaptığımız çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reyting rekortmeni dizi Çukur'un yeni sezon fragmanı yayınlandı
Türkiye'de eğitim masrafları geçen yıla göre en az yüzde 17 yükseldi AK Parti'de kabine değişikliğinin 2-3 ay sonra yapılacağı iddia edildi Kadın dizisinde yeni sezon öncesi şoke eden ayrılık iddiası!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:38:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentliler 'Mor Şenlik'te buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]