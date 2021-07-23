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Başkentte asbestli boruların değiştirilmesi çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Başkentte asbestli boruların değiştirilmesi çalışmaları devam ediyor

23.07.2021 12:06
Başkentte asbestli boruların değiştirilmesi çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, geçen yıl temmuz ayında yapılan ihale doğrultusunda kentin içme suyunun taşındığı asbestli boruları değiştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, geçen yıl temmuz ayında yapılan ihale doğrultusunda kentin içme suyunun taşındığı asbestli boruları değiştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen aynı zamanda kullanımı tüm dünyada yasaklanan asbestli borular, aşama aşama değiştiriliyor.

Su ve Kanal İnşaat Daire Başkanlığı tarafından şebeke suyu hattı için asbestli borulara paralel şekilde ekonomik ömrü uzun, dayanıklı ve insan sağlığına zararsız polietilen borular döşeniyor.

"Su kalitesi artacak, kaçak su önlenecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 125 bin kişinin yaşadığı Polatlı'nın merkez mahallelerinde yaklaşık 12,5 kilometre, 48 bin 732 kişinin yaşadığı Beypazarı'nda 20 kilometre, 28 bin kişinin ikamet ettiği Nallıhan'da 17 kilometre, Çubuk'ta ise yaklaşık 17 kilometrelik asbestli borunun yenilendiğini ifade etti.

"Polatlı ve Beypazarı İlçeleri Asbest ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları Yenileme İşi"nin ihale bedelinin 14 milyon 600 bin lira olduğunu, ihalenin süre uzatımlı iş bitim tarihinin ise 8 Ağustos 2021 olarak belirlendiğini belirten Öztürk, asbestli boruların değişimiyle Polatlı ve Beypazarı'nda su kalitesinin artacağını bildirdi.

İhale bedeli 9 milyon 793 bin lira olan "Nallıhan ve Ayaş İlçeleri Asbest ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları Yenileme İşi"nin süresinin 270 gün olarak açıklandığını ifade eden Öztürk, "Nallıhan'da mevcut hatlar ne yazık ki sürekli arızaya yol açıyordu. Borular çürüdüğü için hatta kaçak su miktarı da fazlaydı. Yenilenen hatla hem ilçeye daha sağlıklı su verilecek hem de kaçak su kaybı önlenecek." dedi.

Nisan 2019 ve Haziran 2021 arasında ASKİ'nin Ankara genelinde 750 kilometre 369 metre atık su, 238 kilometre 993 metre yağmur suyu, 2 milyon 996 bin 311 metre de içme suyu yatırımı yaptığını belirten Öztürk, "Evren, Şereflikoçhisar, Haymana, Elmadağ İlçeleri Asbest ve Kullanım Ömrünü Tamamlamış İçme Suyu Şebeke ve İletim Hatları Yenileme İşi kapsamında Şereflikoçhisar'da yer alan 59 kilometre 138 metre asbestli hattın 53 kilometre 374 metresi, Evren'de ise 57 kilometre 131 metre asbestli hattın 34 kilometre 894 metresi yenilendi. Kalecik ilçesinde 4 kilometre 482 metrelik asbestli hattı değiştirmek için de çalışmalara başlayan ASKİ ekipleri, şu ana kadar bunun 4 kilometrelik kısmını tamamladı." bilgilerini verdi.

Ayaş'ın Oltan Mahallesi'nde 40 yıl önce döşenmiş hatların değişimine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Öztürk, 42 kilometrelik içme suyu hattı imalatına başlanan mahallede yaklaşık 30 kilometrelik asbestli borunun iptal edilmesinin planlandığını kaydetti.

Öztürk, Ankara genelinde içme suyunun taşındığı asbestli boruların değişimine yönelik projeleri yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

ASKİ Genel Müdürlüğünün, asbestli boru değişimi için ayrıca ihaleye çıktığı Evren, Şereflikoçhisar, Haymana ve Elmadağ'da yaklaşık 141 kilometre borunun yenilenmesi planlanıyor.

Çubuk, Akyurt ve Keçiören'de de asbestli boruların değişimi için düğmeye basan ASKİ, ayrıca Temelli'deki asbestli pvc boruların sağlıklı duktil borularla değiştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Asbest Türkiye'de 2010'da yasaklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" kapsamında, Türkiye'de 2010'dan itibaren asbest liflerinin, bu lifleri içeren karışımların ve eşyaların imalatı, piyasaya arzı ve kullanımı yasaklandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın 13 ilçesindeki 220 kilometrelik asbestli borunun acilen değiştirilmesi konusunu meclis gündemine taşıdı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kredi temini talebinin muhalefetin oylarıyla reddedilmesi üzerine çalışma, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün öz kaynaklarıyla başlatıldı.

Başkentte asbestli boruların değiştirilmesi çalışmaları devam ediyor
Başkentte asbestli boruların değiştirilmesi çalışmaları devam ediyor
Başkentte asbestli boruların değiştirilmesi çalışmaları devam ediyor
Başkentte asbestli boruların değiştirilmesi çalışmaları devam ediyor
Başkentte asbestli boruların değiştirilmesi çalışmaları devam ediyor

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Asbest, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte asbestli boruların değiştirilmesi çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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