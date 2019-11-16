Çankaya Belediyesi, 25-29 Kasım'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında konser, panel, seminer, tiyatro gösterisi gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Elmadağ Belediyesi, İsveç Büyükelçiliği ve Yenimahalle Belediyesi, kadın hakları sorunuyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla hafta boyu etkinlik düzenleyecek.

Etkinlikler, 25 Kasım'da Cebeci Çankaya Evi'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineriyle başlayacak, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sinevizyon gösteriminin ardından "Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Şiddet" semineriyle devam edecek.

Esat Çankaya Evi'nde 26 Kasım'da kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda seminer düzenlenecek. Ardından Yılmaz Güney Sahnesi'nde "Furuğ Ferruhzad" tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak.

Yüzüncü Yıl Çankaya Evi'nde 27 Kasım'da "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Mücadele Mekanizmaları" panelinin ardından Yılmaz Güney Sahnesi'nde aynı konulu söyleşi yapılacak, İnce Saz konseri düzenlenecek.

Yılmaz Güney Sahnesi, 28 Kasım'da Eylül adlı tiyatro oyununa, 29 Kasım'da "Kadınlar, Öyküler, Türküler-Türkülerle Dans" ve "Gülüm Pekcan Dans Tiyatrosu-Allegra Ensemble" etkinliklerine ev sahipliği yapacak.



Ortak etkinlikler

Ortak etkinlikler kapsamında ise 25 Kasım'da Kızılay metro istasyonunda, "Kızılay Bebek Bakım Odaları" açılışı gerçekleşecek. Yine metro içinde düzenlenecek Kadın Kooperatifleri ve Kadın Sığınma Evleri Kermesi de 29 Kasım'a kadar 10.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Kızılay Güvenpark'ta 25 Kasım'da "Şiddete Hayır Etkinliği"nin ardından Seğmenler Parkı'nda "Karanlığı Aydınlat" sergisi açılacak. Sergi, 10 Aralık'a kadar 17.00-23.00 arasında açık kalacak.

Seğmenler Parkı'nda 29 Kasım'da Dj Lilith Deep House Müzik performansı ve Cansu Ünal'ın "Arayış" ve "Güçlenme" temalı dans gösterisi sergilenecek.