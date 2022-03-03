Başkentte kar yağışı sabaha kadar etkili oldu (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Başkentte kar yağışı sabaha kadar etkili oldu (2)

03.03.2022 07:22

Ankara'da gece boyunca devam eden kar yağışı, sabah saatlerine kadar kent genelinde etkisini sürdürdü.

Ankara'da gece boyunca devam eden kar yağışı, sabah saatlerine kadar kent genelinde etkisini sürdürdü.

Başkent genelinde devam eden yoğun kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimlerinde zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana gelirken ana arterlerde önemli bir sorun yaşanmadı.

Kar yağışı il genelinde sabah saatlerine kadar aralıklarla devam ederken kar kalınlığı bazı bölgelerde 20 santimetrenin üzerine çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı kar küreme ve tuzlama araçları sabah saatlerine kadar bulvarlar ile ana cadde ve sokaklarda çalışma yaptı. Belediye ekipleri yaya geçitleri ve metro girişlerinde de küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 1229 araç ve 4 bin 230 personelle sabaha kadar çalıştıklarını belirtti.

Sorumluluk alanlarında bulunan bütün yolların trafiğe açık olduğunu bildiren Yavaş, "Evinize, işinize rahatça gidebilirsiniz, görevimizin başındayız." ifadesini kullandı.

Yetkililer vatandaşlara çağrıda bulunarak kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkmamalarını tavsiye etti.

Lastikleri kış şartlarına uygun olmayan araçların karlı ve buzlu yollarda zor anlar yaşadığını ve trafik akışını engellediğini hatırlatan yetkililer, bu konuda sürücülerin duyarlı olmasını istedi.

Esenboğa Havalimanı'nda pistlerin açık kalması için yoğun mesai

Ankara'da yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerden biri de Esenboğa Havalimanı oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü ekipleri pistlerin açık kalması için sabah saatlerine kadar yoğun mesai harcadı.

Havalimanları için özel üretilmiş 11 kar küreme aracı uçakların sorunsuz iniş yapması için yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan pistleri temizledi.

Uçakların inişinden önce kar temizliği yapılan pistlerde fren testleri yapılırken kule görevlileri iniş için izin isteyen uçakların pilotlarını pistlerin durumu hakkında bilgilendirdi.

Bu arada bazı uçaklar kar yağışı ve tipi nedeniyle pistler inişe hazır hale getirilinceye kadar Ankara semalarında tur attı.

Pistlerin inişe elverişli hale getirilmesinin ardından kule görevlilerinin bilgi verdiği uçakların pilotları Esenboğa'ya iniş yaptı.

DHMİ'ye bağlı 28 kişilik ekibin sabaha kadar ara vermeden süren mücadelesi sonunda uçakların iniş ve kalkışları sorunsuz gerçekleşti.

Başkentte kar yağışı sabaha kadar etkili oldu (2)
Başkentte kar yağışı sabaha kadar etkili oldu (2)
Başkentte kar yağışı sabaha kadar etkili oldu (2)

YORUMLAR
500
Çankaya ilçesinde okul servis araçları kar nedeniyle öğrencilere ulaşamadı Çankaya ilçesinde okul servis araçları kar nedeniyle öğrencilere ulaşamadı Antalya-Konya karayoluna kar engeli Antalya-Konya karayoluna kar engeli

Esenboğa Havalimanı, Tragger, Ankara, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte kar yağışı sabaha kadar etkili oldu (2) - Son Dakika


Son Dakika
08:09 Putin ölü ya da diri olarak aranıyor! Rus iş insanının vereceği ödül ise 1 milyon dolar
07:58 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:57 Bugün hava nasıl olacak? Kar geri döndü, Türkiye buz kesti! İşte 3 Mart 2022 hava durumu
07:51 Savaşın 8. günü: Ukrayna ordusundan Kiev'i savunma hamlesi! Rus ordusunun Kiev'e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor
07:49 Survivor son bölümde adadan kim gitti, kim elendi?
01:03 Rus milyarderden Chelsea'yi UFC'nin dünyaca ünlü dövüşçüsü McGregor satın alacak
00:44 Bayraktar'a hayran kalan Ukraynalılar, üstüne bir de şarkı yazdı
00:25 Savaşın 15 günde biteceği öngörülmüş! Rus askerlerinin bıraktığı belgeler iddiaları güçlendirdi
00:20 Rusya'nın nükleer adımı sonrası ABD 'yanlış anlaşılmaması için' balistik füze tatbikatını erteledi
00:13 Kayserispor galibiyeti sonrası teknik adam Hikmet Karaman'dan açıklama: Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 08:19:10. #1.11#
SON DAKİKA: Başkentte kar yağışı sabaha kadar etkili oldu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement