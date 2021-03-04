ASKİ'den su tasarrufu çağrısı: "Barajlarda geçen yıla göre 50 milyon metreküp daha az su var" - Son Dakika

ASKİ'den su tasarrufu çağrısı: "Barajlarda geçen yıla göre 50 milyon metreküp daha az su var"

04.03.2021 19:41

ASKİ'den su tasarrufu çağrısı: "Barajlarda geçen yıla göre 50 milyon metreküp daha az su var" Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Başkent'in çevresinde bulunan ve kente içme suyu sağlayan 7 barajdaki aktif kullanılabilir su miktarının yaklaşık 145 milyon metreküp...

ASKİ'den su tasarrufu çağrısı: "Barajlarda geçen yıla göre 50 milyon metreküp daha az su var"

ANKARA - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Başkent'in çevresinde bulunan ve kente içme suyu sağlayan 7 barajdaki aktif kullanılabilir su miktarının yaklaşık 145 milyon metreküp olduğunu açıkladı. Ankara barajlarında geçen yılın aynı dönemine göre 50 milyon metreküp daha az su bulunduğuna dikkat çeken Öztürk, su tüketiminde tasarruf çağrısı yaptı.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 28 Şubat 2021 tarihi itibariyle barajlardaki aktif kullanılabilir su miktarının yaklaşık 145 milyon metreküp olduğunu belirterek, "Bu rakam geçen yıla nazaran yaklaşık 50 milyon metreküp daha az. Lütfen suyumuzu tüketirken her zamankinden daha özenli olalım" dedi.

Ankara'ya su temin eden en büyük baraj olan Çamlıdere Barajı'nda incelemelerde bulunan Öztürk, Ankara'ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajların son durumuna ilişkin olarak "Çamlıdere Barajı'ndan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne giden 2 bin 200'lük 3 hattımız var. Normal koşullarda bu barajımızdaki aktif doluluk hacmimiz 1 milyar 70 milyon metreküp kadar ancak şu an baktığımızda Çamlıdere'de sadece 95 milyon metreküp aktif doluluk hacmimiz var. Baraj rezervuarına baktığımızda geçmişte Çamlıdere Barajı yaklaşık 20 metre daha üst kottayken, şu anda geldiği durumu rahatlıkla görmemiz mümkün. Suyun yaladığı yerler, boşa çıkan yerler, oluşan küçük adacıklar barajdaki suyun ne kadar azaldığını gösterir durumda" ifadelerini kullandı.

1987 yılında işletmeye alınan, kil çekirdekli kaya dolgu tipindeki Çamlıdere Barajı'nın normal su kotunda hacmi 1 milyar 220 milyon 380 bin metreküp iken aktif hacmi 1 milyar 70 milyon 320 bin metreküp olarak ölçülüyor. Ankara'nın en büyük barajı olan Çamlıdere Barajı, Acun, Çay, Eşik, Ilıca, Akpınar, Çayır, Değirmenözü ve Avluçayır dereleri ile besleniyor.

"Suyun her damlası çok kıymetli"

Su tasarrufu konusunda tüm vatandaşlara seslenen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, su kullanımında bilinçlenmenin önemine dikkat çekti ve sözlerin şöyle devam etti:

"Ankara geneli için konuşmamız gerekirse içme suyu arıtma tesislerimize giden, aktif kullanılabilir suyumuz geçen yıl 195 milyon metreküp iken bugün yaklaşık 145 milyon metreküp kadar. Bu tablonun yaratığı sonuçlar ile ilgili halkımızı bilinçlendirmek adına gerek sivil toplum kuruluşları gerek Kent Konseyi, meslek odaları ve muhtarlarımızla vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için çalışıyoruz. Suyun her damlası çok kıymetli. Vatandaşlarımızın bu uyarılarımızı dikkate almalarını özellikle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda yağan karın erimesiyle barajlara 4-5 günlük su artışı sağladığını vurgulayan Öztürk, "Barajlardaki suyumuz şu anki mevcut durumunu bir süre daha koruyacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın çevresinde yer alan Çamlıdere, Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Çubuk 2, Kavşakkaya ve Elmadağ Kargalı Barajlarının toplam hacminin 1 milyar 584 milyon 13 bin metreküp olduğunu belirten Öztürk, ASKİ'nin yaşanan kuraklık nedeniyle dolu olmayan barajlardaki su miktarını dijital sensörler aracılığıyla anlık takip ederek, resmi internet sitesinde halka açıkladığını söyledi.

ASKİ'den su tasarrufu çağrısı: Barajlarda geçen yıla göre 50 milyon metreküp daha az su var
ASKİ'den su tasarrufu çağrısı: Barajlarda geçen yıla göre 50 milyon metreküp daha az su var
ASKİ'den su tasarrufu çağrısı: Barajlarda geçen yıla göre 50 milyon metreküp daha az su var
ASKİ'den su tasarrufu çağrısı: Barajlarda geçen yıla göre 50 milyon metreküp daha az su var

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çamlıdere, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ASKİ'den su tasarrufu çağrısı: 'Barajlarda geçen yıla göre 50 milyon metreküp daha az su var' - Son Dakika


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