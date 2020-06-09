Başkentteki Kovid-19 mücadelesi fotoğraflarla dünya gündeminde - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Ankara Metrosu'nda gerçekleştirdiği dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları, National Geographic Your Shot'un sayfasında yayımlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde sürdürülen Kovid-19 ile mücadele çalışmalarını ölümsüzleştiren fotoğraf sanatçısı Dilek Uyar'ın Ankara Metrosu'nda çektiği fotoğraf karesi, 4 milyon takipçisi olan National Geographic Your Shot'un sosyal medya uygulaması olan Instagram sayfasında paylaşıldı.

Paylaşımda, "Koronavirüs pandemi sürecinde sağlık işleri birimleri Türkiye Ankara'da toplu taşıma araçlarında ilaçlama çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı BELPLAS ekiplerinin dezenfeksiyon çalışmalarına ilişkin fotoğraf, 40 bine yakın kişi tarafından beğenilirken, çok sayıda yorum aldı.