Başkentteki sanayi bölgelerinde çalışanlara Kovid-19 testi yapılmaya başlandı - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji ile Sağlık bakanlıklarının iş birliğiyle, Ankara Sanayi Odasının (ASO) koordinasyonunda başkentteki sanayi kuruluşlarında çalışanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tarama testleri yapılmaya başlandı.

İlk etapta 9 OSB ve diğer sanayi yapılanmalarında bulunan 500'e yakın firmadaki 25 bin çalışana test uygulanacak.

Test malzemeleri ve laboratuvar hizmetleri Sağlık Bakanlığınca ücretsiz sağlanacak. İşletmelere gidilerek uygun koşullarda numunelerin alınıp, laboratuvara taşınma işleminin bedeli ise ASO ve OSB'lerce karşılanacak.

"OSB'lerdeki firmalara öncelik vereceğiz"

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'nın, sanayi çalışanlarına test uygulamasında Kocaeli'nin ardından seçildiğini belirterek, kentin test yapma kapasitesinin bu anlamda belirleyici olduğunu söyledi.

Üretim kabiliyeti ve sanayinin Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu dile getiren Özdebir, sanayinin varlığının korunması ve çalışanların tedirginliklerinin giderilmesi açısından test uygulamasının uygun bulunduğunu ifade etti.

Özdebir, test için yaklaşık bir haftadır sanayi kuruluşlarından talep topladıklarını belirterek, "Ankara'da günde 5 bin kişiye test yapılmasını hedefliyoruz. İlk olarak günde 500 testle başlayıp bunu yavaş yavaş artıracağız." dedi.

Tüm firmalardan talep gelmesi durumunda yaklaşık 200 bin kişiye test yapılabileceğini söyleyen Özdebir, şöyle devam etti:

"Talep eden firmaların adreslerini gruplandırıyoruz. OSB'lerdeki firmalara, aynı anda daha çok numune toplanması mümkün olduğundan öncelik vereceğiz. Firmalara randevu veriyoruz, bunları sahadan numune toplayacak uzman kişilere yönlendiriyoruz. Normal şartlarda 2 günde numune sonuçları çıkacak."

"Türkiye'yi tekrar üreten bir ülke haline getirebilmeliyiz"

Özdebir, hastalığın bulaşması endişesiyle insanların toplu yerlerde bulunmaktan çekindiklerini dile getirerek, test yapılmasının sanayide çalışanların tedirginliğini gidermek açısından önemine işaret etti.

Fabrikaların tekrardan üretim yapmaya başladıklarını belirten Özdebir, sokağa çıkma yasağının firmalar ve ülke açısından maliyetleri ağırlaştırdığını söyledi.

Özdebir, bu yüzden Türkiye'nin bir an evvel çalışmaya başlaması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bunun için de gerekli şartlar var. Bunlar arasında hijyen ve temizlik şartlarına riayet etmemiz, maske kullanmamız, güvenli mesafeyi muhafaza edebilmemiz var. Kişilerin tek tek yapmış oldukları tercihler aslında bu hastalığın devası. Bu insani, vicdani ve milli bir sorumluluk. Bu bilinçle hareket edilmesi lazım. Türkiye'yi tekrar üreten bir ülke haline getirebilirsek bu bedel çok az olur."

"Finansman problemlerini çözmede destek veriyoruz"

Özdebir, salgın sürecinden etkilenen firmalara yönelik finansman desteklerine değinerek, Nefes Kredisi'nin yanı sıra bireysel finansmana erişim sorunlarının çözümü konusunda şirketlere destek verdiklerini, kamu alımları ile ihracat ve ithalat problemlerinin çözümünde yardımcı olduklarını bildirdi.

ASO Başkanı Özdebir, süreci en başından itibaren titizlikle takip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile testlerin yapılması konusunda destek veren Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.