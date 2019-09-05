Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Son Dakika Spor Haber

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

2 saat önce

Salon: DongguanHakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Martin Horozov (Bulgaristan), Carlos Andres Peralta Ortega (Ekvador)Kanada: Birch 6, Ejim 11, Joseph 24, Pangos 13, Phill Scrubb 3, Brady Heslip 6, Owen Klassen 2, Conor Morgan 3, Andrew Nembhard 5, Thomas Scrubb 1, Kyle Wiltjer 5,...

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Salon: Dongguan

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Martin Horozov (Bulgaristan), Carlos Andres Peralta Ortega (Ekvador)

Kanada: Birch 6, Ejim 11, Joseph 24, Pangos 13, Phill Scrubb 3, Brady Heslip 6, Owen Klassen 2, Conor Morgan 3, Andrew Nembhard 5, Thomas Scrubb 1, Kyle Wiltjer 5, Kajami- Keane 3

Senegal: Dalmeida 7, Sambe 10, Mouhammad Faye 14, Ndour 9, Youssoupha Ndoye 7, Diop, Ndiaye 3, Momar Ndoye 1, Toure 5, Thiam 4

1. Periyot: 11-22

Devre: 33-32

3. Periyot: 59-46

5 faulle çıkan: 39.23 Owen Klassen (Kanada)

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın H Grubu maçında Kanada, Senegal'i 82-60 mağlup etti.

Bu sonuçla ilk galibiyetine ulaşan Kanada ve grubu galibiyetsiz kapatan Senegal klasman maçları oynayacak.

H Grubu'nda mücadele eden diğer ekipler Litvanya ve Avustralya ilk iki maçını kazanarak ikinci tura çıkmayı garantilemişti.

Bulgaristan, İtalya, Kanada, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sosyal medyadaki yalana inanan Suriyeliler, valilik binasına akın etti
Liverpool ve Juventus, Uğurcan Çakır'ı istiyor! NEC Nijmegen, Ferdi'nin transfer taksidini ödemeyen Fenerbahçe'ye dava açıyor! A Milli Basketbol Takımımız, Çekya'ya 91-76 yenildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 15:07:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]