Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

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Hakemler: Alexandra Stan (Romanya), Dardan Maxhuni (Kosova), Gilbert Hoxha (Arnavutluk)
Bellona Kayseri Basketbol: Perisa 4, Ayşegül Günay 9, Sanem Gamze Zeren 6, Ivankovic 8, Barbee 21, Gizem Sezer 4, Burke 11, Kübra Siyahdemir, Gülse Uğur, Fatma Dikmen,
OGM Ormanspor: Robinson 20, Paris 7, Nilay Kartaltepe 9, Pelin Bilgiç 4, Damla Gezgin 18, Ogunbowale 26, Yeliz Doğan 3, Naile Çırak, Ladin Özel, Öykü Taşkın
1. Periyot: 18-18
Devre: 34-40
3. Periyot: 47-63
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu 3. hafta maçında OGM Ormanspor, konuk olduğu Bellona Kayseri Basketbol'u 87-63 mağlup etti.