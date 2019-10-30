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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

1 saat önce

Salon: Kadir Has Kongre ve Spor MerkeziHakemler: Alexandra Stan (Romanya), Dardan Maxhuni (Kosova), Gilbert Hoxha (Arnavutluk)Bellona Kayseri Basketbol: Perisa 4, Ayşegül Günay 9, Sanem Gamze Zeren 6, Ivankovic 8, Barbee 21, Gizem Sezer 4, Burke 11, Kübra Siyahdemir, Gülse Uğur, Fatma...

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, System.String[]

Salon: Kadir Has Kongre ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi

Hakemler: Alexandra Stan (Romanya), Dardan Maxhuni (Kosova), Gilbert Hoxha (Arnavutluk)

Bellona Kayseri Basketbol: Perisa 4, Ayşegül Günay 9, Sanem Gamze Zeren 6, Ivankovic 8, Barbee 21, Gizem Sezer 4, Burke 11, Kübra Siyahdemir, Gülse Uğur, Fatma Dikmen,

OGM Ormanspor: Robinson 20, Paris 7, Nilay Kartaltepe 9, Pelin Bilgiç 4, Damla Gezgin 18, Ogunbowale 26, Yeliz Doğan 3, Naile Çırak, Ladin Özel, Öykü Taşkın

1. Periyot: 18-18

Devre: 34-40

3. Periyot: 47-63

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu 3. hafta maçında OGM Ormanspor, konuk olduğu Bellona Kayseri Basketbol'u 87-63 mağlup etti.

Arnavutluk, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 07:58 Kaynak: AA
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