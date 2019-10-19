Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile Barcelona, ilk 3 karşılaşmadan galip ayrılan takımlar olurken, İspanya temsilcisi averajla lider durumda.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta maçları tamamlandı.

Lige iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Baskonia'yı 87-80 yenerek ligde bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Organizasyonun son finalisti Anadolu Efes ise deplasmanda Valencia Basket'i 83-78 mağlup ederek ligde beşinciliğe yükseldi.

Haftayı zirvede bitiren Barcelona, ağırladığı ALBA Berlin'i 103-84 yendi. Son şampiyon CSKA Moskova ise sahasında Khimki'yi 99-86 ile geçerek 3'te 3 yapan bir diğer takım oldu.

Sonuçlar

CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya): 99-86

Zalgiris (Litvanya) - Real Madrid (İspanya): 86-73

Fenerbahçe Beko - Baskonia (İspanya): 87-80

Maccabi FOX (İsrail) - Kızılyıldız mts (Sırbistan): 84-69 (Uzatma sonunda)

Bayern Münih (Almanya) - ASVEL (Fransa): 104-63

Panathinaikos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Milan (İtalya): 78-79

Olympiakos (Yunanistan) - Zenit (Rusya): 68-77 (Uzatma sonunda)

Barcelona (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya): 103-84

Valencia (İspanya) - Anadolu Efes: 78-83

Puan durumu