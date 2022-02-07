Üye Girişi
Basketbolda Bitci Türkiye Kupası'nın kura çekimi yapıldı - Son Dakika

Basketbolda Bitci Türkiye Kupası'nın kura çekimi yapıldı

07.02.2022 15:51

Basketbolda Bitci Türkiye Kupası'nın kura çekimi gerçekleştirildi.

Basketbolda Bitci Türkiye Kupası'nın kura çekimi gerçekleştirildi.

Sinan Erdem Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu üyeleri ve takım temsilcileri katıldı.

Kura çekiminde, ligde puan sıralamasında ilk 8'de yer alan Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Darüşşafaka, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol ve TOFAŞ yer aldı.

Formata göre ligin ilk yarısını ilk 4'te tamamlayan Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Darüşşafaka ve Galatasaray Nef ile ikinci 4'te bulunan Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol ve TOFAŞ, iki torbaya ayrıldı. Ayrıca ev sahibi avantajını elde edecek ekip için de bir kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi öncesi TBF Erkek Ligleri Direktörü Turgay Çataloluk, takımlara başarı diledi.

Ömer Onan ise kupanın geçen sene Kovid-19 sebebiyle yapılamadığını hatırlatarak, "Basketbolseverlerin sevdiği bir organizasyon. Kulüpler yoğun tempolardan geliyor. Birbirinden çekişmeli maçlar olacak. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen kura çekimi sonucu oluşan eşleşmeler şöyle:

TOFAŞ-Fenerbahçe Beko

Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka

Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka

Gaziantep Basketbol-Galatasaray Nef

15-16 Şubat tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finale kalan ekipler, Dörtlü Final organizasyonu için Bursa'da bir araya gelecek. Müsabakalar ise 18-20 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Organizasyon, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Basketbolda Bitci Türkiye Kupası'nın kura çekimi yapıldı
Basketbolda Bitci Türkiye Kupası'nın kura çekimi yapıldı
Basketbolda Bitci Türkiye Kupası'nın kura çekimi yapıldı

YORUMLAR
500

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Ömer Onan, basketbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Basketbolda Bitci Türkiye Kupası'nın kura çekimi yapıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:36 Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşmasını aktardı: Sağlığı yerinde, evde de boş durmuyor
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
15:27 Son Dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan doğal gaz kesintisi yarın sona erecek
15:17 Gökhan Göz'den skandal bir olay daha! Evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşattı
15:13 Yasal boyda olmayan 5 tona yakın istavriti denize döktü
15:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
15:08 Penaltı vuruşları için su şişesine onlarca kopya yazmış!
14:59 Mustafa Sarıgül TikTok videosunda ayçiçek yağına zeytinyağı dedi
14:59 Üsküdar'daki patlamada bir ev harabeye döndü: 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 16:01:40. #1.12#
SON DAKİKA: Basketbolda Bitci Türkiye Kupası'nın kura çekimi yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement