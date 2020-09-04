Basketbolda Süper Lig için yeni umut

GENÇLİK Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, Türkiye Basketbol Ligi temsilcilerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in ING Basketbol Süper Ligi'ne alınmaması sonrası yaptığı itirazı kabul etti. Basketbol Federasyonu (TBF), bu gelişme üzerine Süper Lig'e katılmak isteyen Türkiye Basketbol Ligi (TBL) takımlarına 18 Eylül'e kadar yeni başvuru hakkı tanıdı. Geçen sezon koronavirüs salgını yüzünden sonuç ilan etmeden erken noktalanan TBL'de puan sıralamasına göre gerekli şartları yerine getirip teminat mektubu da sunan takım yeni sezonda şu an 15 takımın yer aldığı Süper Lig'in (BSL) 16'ncı kulübü olacak. Lider Petkimspor'un daha önce Bakırköy Basket'in yerine Süper Lig'e alındığı TBL'yi geçen sezon Fethiye Belediyespor ikinci, Denizli Basket ise üçüncü sırada tamamlamıştı.

TBF'den yapılan açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'nun 03.09.2020 tarihli kararında; Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü'nün ligden çekilmesi üzerine ilan yapılarak yeni bir katılım süreci planlanması ve böylece eşit işlem kuralına uygun davranılması gerektiği belirtilmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu bu karara uygun olarak; ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almak arzusunda olan Türkiye Basketbol Ligi takımlarına, 18 Eylül 2020 tarihine kadar Basketbol Süper Ligi Katılım Esasları Talimatı kapsamında başvuruda bulunabileceklerinin bildirilmesine karar vermiştir" ifadelerine yer verildi. Daha önce 14 Ağustos'ta Süper Lig'e katılım başvurusunu yapıp Bandırma'nın resmi olarak çekilmesiyle 20 Ağustos'ta TBF'den davet alan Denizli Basket, idari şartları yerine getirmesine rağmen mesai saatleri içinde 3 milyon TL'lik teminat mektubu şartını karşılayamayınca 21 Ağustos'ta BSL'ye alınmamıştı.