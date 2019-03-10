Son Dakika Haberleri: Baski Ayvalık'tan Vazgeçmiyor

Baski Ayvalık'tan Vazgeçmiyor

51 dakika önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Balıkesir Alt Yapı, Su, Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Ayvalık'ın alt yapı sorunlarını çözümleyebilmek adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Baski Ayvalık'tan Vazgeçmiyor, System.String[]
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Balıkesir Alt Yapı, Su, Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Ayvalık'ın alt yapı sorunlarını çözümleyebilmek adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. BASKİ ekipleri ilçenin özellikle su ihtiyacının yanı sıra kanalizasyon sorunlarıyla hummalı bir mücadele sürdürürken; turizm alanında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın çekim merkezi olan Ayvalık'ın derin deşarj hatlarında yaklaşan turizm sezonu öncesinde bakım ve onarım çalışmaları yaptı.

Ayvalık'ta; Altınova, Badavut ve Engürü Sitesi'ndeki arıtma tesislerine bağlı derin deşarj sistemlerindeki bakım ve onarım çalışmaları, BASKİ Genel Müdür Yardımcısı İzzet Günal ve Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Erdoğan Güzgün'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Derin deşarj bakım onarım çalışmalarında; Ayvalık Arıtmalar Sorumlusu Çevre Mühendisi Oğuz Aksaç'ın yanı sıra su altı dalış ekibi Serap Çıtak, Göksel Şirinkan, Selahattin Sarıgül, Gültekin Okur, Zeki Uğuz ve Kaan Şirinkan'dan oluşan 6 kişilik ekip saatlerce ter döktü.

Ayvalık'taki derin deşarj bakım onarım çalışmalarının tamamlanması vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:38 Kaynak: İHA

Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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