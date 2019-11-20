Son Dakika Haberleri: Başlama vuruşunu Çetin Akın yaptı, futbol şenliği başladı
Son Dakika Spor Başlama vuruşunu Çetin Akın yaptı, futbol şenliği başladı - Son Dakika Spor

Başlama vuruşunu Çetin Akın yaptı, futbol şenliği başladı

6 saat önce

Turgutlu Belediyesi ve Turgutluspor tarafından düzenlenen 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Futbol Şenliğinde başlama vuruşunu Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın yaptı.

Başlama vuruşunu Çetin Akın yaptı, futbol şenliği başladı, System.String[]

Turgutlu Belediyesi ve Turgutluspor tarafından düzenlenen 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Futbol Şenliğinde başlama vuruşunu Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın yaptı.


Turgutlu Belediyesi ve Turgutluspor 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü için futbol şenliği başladı. Turnuvaya Göztepe, Altınordu, Altay, Menemenspor, Manisa FK, Buca FK, Turgutluspor, Salihlispor, Murat Germen Spor Kulübü, Akhisar Yıldırımspor, Egelispor Kulübü, Selvilitepe Akademi, Ege Spor Kulübü, Kemalpaşa Özgürspor ve Genç Ordu Spor Kulübü'nün U11-U12 takımları katıldı. 3 gün sürecek olan turnuvanın başlangıç vuruşunu Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın yaptı. Irlamaz Vadisinde başlayan turnuvanın ilk gününde kıyasıya maçlar oynanırken, festival havasında geçen turnuvanın ilk gününü ziyaret eden Belediye Başkanı Çetin Akın ve Turgutluspor Kulüp Başkanı Hüseyin Güleç takımlara ve sporculara başarılar diledi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesi, Turgutluspor, Turgutlu, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:37 Kaynak: İHA
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