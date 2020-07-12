"Batı Karadeniz'in incisi" Akçakoca'ya günübirlikçi ziyaretçi ilgisi - Son Dakika

"Batı Karadeniz'in incisi" Akçakoca'ya günübirlikçi ziyaretçi ilgisi

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesi, İstanbul ve Ankara gibi metropol kentlere ulaşım kolaylığı nedeniyle özellikle günübirlik tatilcilerin uğrak noktası oluyor.

" Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesi, İstanbul ve Ankara gibi metropol kentlere ulaşım kolaylığı nedeniyle özellikle günübirlik tatilcilerin uğrak noktası oluyor.

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Yaklaşık 35 kilometre sahil şeridine ve mavi bayraklı plajlara sahip ilçe, özellikle hafta sonları çevre illerden gelen ziyaretçilerin uğrak noktası olarak turizmde ön plana çıkıyor.

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Rıza Çakar, AA muhabirine, ilçenin çevre illerden günübirlik gelen ziyaretçilerin akınına uğradığını söyledi.

İlçe nüfusunun hafta sonu 4 katına çıktığını belirten Çakar, "Çevre il ve ilçelerin yanı sıra Ankara ve İstanbul gibi metropol şehirlerden günübirlik gelen turistlerimiz çok sayıda." dedi.

Akçakoca'nın doğal güzelliklerini görmeleri için yerli ve yabancı turistleri ilçeye davet eden Çakar, "Plajlarımızla ve doğamızla Akçakoca gerçekten güzel bir yer. Gelen turistler de Akçakoca'nın keyfine varıyor. Deniz, kum, güneş Akçakoca'da her zaman var." diye konuştu.

Batı Karadeniz, Akçakoca, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Batı Karadeniz'in incisi' Akçakoca'ya günübirlikçi ziyaretçi ilgisi - Son Dakika
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