Batı Şeria'da İsrail Askerleriyle Çıkan Çatışmada 130 Filistinli Yaralandı

RAMALLAH, 25 Haziran (Xinhua) -- Filistin Kızılayı'na göre, Cuma günü Batı Şeria'nın bazı köylerinde İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda en az 130 Filistinli gösterici yaralandı. Göstericilerden üçü gerçek, dokuzu plastik mermiyle, diğerleri ise İsrail askerleri tarafından atılan göz yaşartıcı gaz nedeniyle yaralandı. Görgü tanıkları, Nablus kentinin güneyindeki ve doğusundaki Beita ve Beit Dajan köyleri ile Kalkilya kentinin doğusundaki Kafr Kaddum köyünde Yahudi yerleşim birimlerini protesto edenlerle İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmaların çıktığını söyledi. Göstericiler, köylerin çevresine konuşlanan İsrail askerlerine lastik yakarak ve taş atarak karşılık verdi. Kafr Kaddum köyündeki halk direnişinin koordinatörü olan Murad Eshteiwi Xinhua'ya, İsrail askerlerinin köylerine yönelik yaptırımları reddeden Filistinli göstericilere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile saldırdığını anlattı.

Eshteiwi, köydeki halk direnişinin, Filistin topraklarının işgalini sona erdirme ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma yönündeki ulusal gayenin parçası olarak tüm hedeflere ulaşılana kadar devam edeceğini kaydetti. İsrail makamları olaylarla ilgili henüz bir yorum yapmadı. Filistinliler, Beita, Beit Dajan ve Kafr Kaddum'da her hafta Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesine karşı protestolar düzenliyor. İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda Batı Şeria ve Kudüs'ü işgal etmişti. Batı Şeria'nın kuzeyindeki İsrailli yerleşimcilerin faaliyetlerini izlemekten sorumlu Ghassan Daghlas, İsrail ordusunun Yahudi yerleşimcilere Nablus'un köylerindeki toprakları kontrol etmeleri ve Filistinli toprak sahiplerini buradan gönderebilmeleri için koruma sağladığını söyledi.