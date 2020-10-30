Batı Şeria'daki Dura beldesinin duvarlarını, Filistinli sanatçı Ketlu'nun eserleri süslüyor - EL - Son Dakika

Batı Şeria'daki Dura beldesinin duvarlarını, Filistinli sanatçı Ketlu'nun eserleri süslüyor - EL

30.10.2020 11:11

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Dura beldesi, ziyaretçilerini birbirinden güzel duvar süslemeleri ve kabartmalarla karşılıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Dura beldesi, ziyaretçilerini birbirinden güzel duvar süslemeleri ve kabartmalarla karşılıyor.

Filistinli sanatçı Yusuf Ketlu tarafından duvarlara işlenen kabartma yazı, resim ve motifler beldeye ayrı bir ruh katıyor.

Dura'yı ziyaret edenler, beldenin girişinde "Filistin'in Düşü" adı verilen modern kabartma ve figürlerle donatılmış bir dikili taş ile karşılaşıyor. Üzerinde Filistinli şair Tevfik Ziyad'ın bir şiirinin yer aldığı modern dikili taşın yüksekliği 18 metreyi buluyor.

Sanatçının, Dura sokaklarını süleyen eserleri bununla sınırlı kalmıyor. Beldedeki müze ve okulun yanı sıra çeşitli yapıların duvarları da Ketlu'nun maharetli ellerinden çıkan eserleri yansıtıyor.

Eserlerinde Filistin'i ve Filistin davasına hizmet eden yerel ve uluslararası isimleri ele alan Ketlu, bu şekilde gelecek nesillere, topraklarının değerini, önemini ve onun için verilen mücadeleyi anlatmaya çalışıyor.

Duvarlara Filistin'in tarihini ve sembol isimlerini yansıtıyor

Filistinli sanatçı Ketlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duvar kabartmalarının uzun vakit ve uğraş gerektiren bir sanat olduğunu belirtti.

Filistin'le ilgili bugüne kadar birçok resim ve figür işlediğini, yaptığı 14 eserden 12'sinin Dura'da yer aldığını söyleyen Ketlu, çalışmalarında Filistin'in ulusal isimleri, direnişçiler, şairler ve sanatçıların yanı sıra Filistin davasına destek veren dünyaca ünlü kişileri ele aldığını anlattı.

Ayrıca Ketlu, eserlerinde çeşitli semboller ve figürlerle "Kenan Diyarı" olan Filistin'in tarihine ve İslami kimliğine de vurgu yaptığını aktardı.

Filistinlilerin bu topraklardaki köklü tarihi geçmişini ve milli değerlerini duvarlara yansıtmaya çalıştığını dile getiren Ketlu, "Mesela Filistin üzümünü, çiftçileri, tarım aletlerini, geçmişteki ve günlük hayattaki rollerini anlatıyorum. İsrail'in bir geçmişi yok. Bizim sembollerimizi çalarak Filistin'in tarihini silmeye çalışıyor." dedi.

Ketlu, "Bu eserlerle siyonistlerin değiştirme ve çalma çabalarına rağmen Filistin'in tarihini, sembollerini, değerlerini, gözler önüne seriyor, Kenanlıları yeni nesillere tanıtıyoruz." diye konuştu.

Filistin'in ünlü karikatüristi Naci Ali ve onun sembol karakteri Hanzala'yı duvara yansıtacak

Halihazırda "Sesleri susturmaya hayır" isimli bir eser üzerinde çalıştığını ifade eden Ketlu, bu çalışmasıyla İsrail'in gerçekleştirdiği suikastlara dikkati çekmek istediğini belirtti.

Ketlu, bu eserinde 1987'de MOSSAD'ın Londra'da gerçekleştirdiği bir suikast sonucu hayatını kaybeden Filistinli ünlü karikatürist Naci Ali ve onun oluşturduğu sembol karakter Hanzala'yı işlediğini söyledi.

Duvar süslemesinin uzun zaman alan ve masraflı bir sanat olduğuna dikkati çeken Ketlu, eseri için önce bir şablon hazırladığını daha sonra da bunu taşlara işlediğini ifade etti.

Bir duvarı işlemenin maliyetinin 30 bin doları bulduğuna işaret eden Ketlu, çalışmalarını yerel bağışlarla hayata geçirdiğini sözlerine ekledi.

Gençlere Filistin'in ulusal değerlerini aktarıyor

Dura Belediye Başkanı Ahmed Selhub, duvar kabartmaları ve süslemelerinin beldeye ayrı bir özellik kattığını söyledi.

Selhub, tarihi birçok ismin canlandırılarak onlara duyulan saygının ifade edildiği bu kabartma ve süslemelerin, sosyal, siyasi ve tarihi açıdan önemli bir rol oynadığını, yeni nesillere ulusal değerleri aktardığını belirtti.

Dura'nın adeta bir sembolü haline gelen bu duvar süslemelerinden belde halkının da çok mutlu olduğunu aktaran Selhub, "Yalnızca çocuklarımızın her sabah önünden geçerken bunlara bakması, okuması, sorular sorması ve bir şeyler öğrenmesi bile bize yeter." diye konuştu.

Batı Şeria'daki Dura beldesinin duvarlarını, Filistinli sanatçı Ketlu'nun eserleri süslüyor - EL
Batı Şeria'daki Dura beldesinin duvarlarını, Filistinli sanatçı Ketlu'nun eserleri süslüyor - EL
Batı Şeria'daki Dura beldesinin duvarlarını, Filistinli sanatçı Ketlu'nun eserleri süslüyor - EL
Batı Şeria'daki Dura beldesinin duvarlarını, Filistinli sanatçı Ketlu'nun eserleri süslüyor - EL

Batı Şeria, Filistin, Sanatçı, Duvar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Şeria'daki Dura beldesinin duvarlarını, Filistinli sanatçı Ketlu'nun eserleri süslüyor - EL - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Saç Ekim Uzmanı Aslı Tarcan doğaya nefes oluyor! Saç ektiren her hastası için bir fidan dikecek Brooklyn Beckham, sevgilisiyle küvet pozlarını paylaşarak ilişkilerinin yıldönümünü kutladı Emre Belözoğlu, Ali Akman'ı F.Bahçe'ye getirmek için Bursaspor'a teklif yapacak 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye Mahalle muhtarı, 4 erkek çocuğuna istismar suçundan tutuklandı Boran Kuzum ve Miray Daner haklarındaki aşk iddialarına cevap verdi Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Azerbaycan, Şuşa yakınlarında Ermenistan'a ait roket ambarını vurdu Azerbaycan, Şuşa yakınlarında Ermenistan'a ait roket ambarını vurdu         
13:50
Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu         
13:31
Fatih Terim onay verdi, G.Saray Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a teklif yapacak Fatih Terim onay verdi, G.Saray Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a teklif yapacak         
13:28
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınlayan Tansu Çiller, en büyük üzüntüsünü anlattı Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınlayan Tansu Çiller, en büyük üzüntüsünü anlattı         
11:56
Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı         
11:21
Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti         
10:55
Sakarya için korkutan uyarı: Sakarya için korkutan uyarı: "Şu ana kadarki en yüksek seviyedeyiz"         
10:24
Karadeniz için ürküten iklim değişikliği uyarısı: Sel ve heyelanlar artacak Karadeniz için ürküten iklim değişikliği uyarısı: Sel ve heyelanlar artacak         
09:36
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı         
09:23
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer hayatını kaybetti         
08:53
42 yılda 1000'in üzerinde oyuncak araba biriktirdi! Evinin bir odası müze 42 yılda 1000'in üzerinde oyuncak araba biriktirdi! Evinin bir odası müze         
08:02
Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu         
07:45
Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi Selçuk Bayraktar'dan yerli üretim uçak motoruna ilişkin heyecanlandıran paylaşım: Dünyanın en iyisi         
21:03
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 14:01:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Batı Şeria'daki Dura beldesinin duvarlarını, Filistinli sanatçı Ketlu'nun eserleri süslüyor - EL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei