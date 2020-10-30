Batı Şeria'daki Dura beldesinin duvarlarını, Filistinli sanatçı Ketlu'nun eserleri süslüyor - EL - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Dura beldesi, ziyaretçilerini birbirinden güzel duvar süslemeleri ve kabartmalarla karşılıyor.

Filistinli sanatçı Yusuf Ketlu tarafından duvarlara işlenen kabartma yazı, resim ve motifler beldeye ayrı bir ruh katıyor.

Dura'yı ziyaret edenler, beldenin girişinde "Filistin'in Düşü" adı verilen modern kabartma ve figürlerle donatılmış bir dikili taş ile karşılaşıyor. Üzerinde Filistinli şair Tevfik Ziyad'ın bir şiirinin yer aldığı modern dikili taşın yüksekliği 18 metreyi buluyor.

Sanatçının, Dura sokaklarını süleyen eserleri bununla sınırlı kalmıyor. Beldedeki müze ve okulun yanı sıra çeşitli yapıların duvarları da Ketlu'nun maharetli ellerinden çıkan eserleri yansıtıyor.

Eserlerinde Filistin'i ve Filistin davasına hizmet eden yerel ve uluslararası isimleri ele alan Ketlu, bu şekilde gelecek nesillere, topraklarının değerini, önemini ve onun için verilen mücadeleyi anlatmaya çalışıyor.

Duvarlara Filistin'in tarihini ve sembol isimlerini yansıtıyor

Filistinli sanatçı Ketlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duvar kabartmalarının uzun vakit ve uğraş gerektiren bir sanat olduğunu belirtti.

Filistin'le ilgili bugüne kadar birçok resim ve figür işlediğini, yaptığı 14 eserden 12'sinin Dura'da yer aldığını söyleyen Ketlu, çalışmalarında Filistin'in ulusal isimleri, direnişçiler, şairler ve sanatçıların yanı sıra Filistin davasına destek veren dünyaca ünlü kişileri ele aldığını anlattı.

Ayrıca Ketlu, eserlerinde çeşitli semboller ve figürlerle "Kenan Diyarı" olan Filistin'in tarihine ve İslami kimliğine de vurgu yaptığını aktardı.

Filistinlilerin bu topraklardaki köklü tarihi geçmişini ve milli değerlerini duvarlara yansıtmaya çalıştığını dile getiren Ketlu, "Mesela Filistin üzümünü, çiftçileri, tarım aletlerini, geçmişteki ve günlük hayattaki rollerini anlatıyorum. İsrail'in bir geçmişi yok. Bizim sembollerimizi çalarak Filistin'in tarihini silmeye çalışıyor." dedi.

Ketlu, "Bu eserlerle siyonistlerin değiştirme ve çalma çabalarına rağmen Filistin'in tarihini, sembollerini, değerlerini, gözler önüne seriyor, Kenanlıları yeni nesillere tanıtıyoruz." diye konuştu.

Filistin'in ünlü karikatüristi Naci Ali ve onun sembol karakteri Hanzala'yı duvara yansıtacak

Halihazırda "Sesleri susturmaya hayır" isimli bir eser üzerinde çalıştığını ifade eden Ketlu, bu çalışmasıyla İsrail'in gerçekleştirdiği suikastlara dikkati çekmek istediğini belirtti.

Ketlu, bu eserinde 1987'de MOSSAD'ın Londra'da gerçekleştirdiği bir suikast sonucu hayatını kaybeden Filistinli ünlü karikatürist Naci Ali ve onun oluşturduğu sembol karakter Hanzala'yı işlediğini söyledi.

Duvar süslemesinin uzun zaman alan ve masraflı bir sanat olduğuna dikkati çeken Ketlu, eseri için önce bir şablon hazırladığını daha sonra da bunu taşlara işlediğini ifade etti.

Bir duvarı işlemenin maliyetinin 30 bin doları bulduğuna işaret eden Ketlu, çalışmalarını yerel bağışlarla hayata geçirdiğini sözlerine ekledi.

Gençlere Filistin'in ulusal değerlerini aktarıyor

Dura Belediye Başkanı Ahmed Selhub, duvar kabartmaları ve süslemelerinin beldeye ayrı bir özellik kattığını söyledi.

Selhub, tarihi birçok ismin canlandırılarak onlara duyulan saygının ifade edildiği bu kabartma ve süslemelerin, sosyal, siyasi ve tarihi açıdan önemli bir rol oynadığını, yeni nesillere ulusal değerleri aktardığını belirtti.

Dura'nın adeta bir sembolü haline gelen bu duvar süslemelerinden belde halkının da çok mutlu olduğunu aktaran Selhub, "Yalnızca çocuklarımızın her sabah önünden geçerken bunlara bakması, okuması, sorular sorması ve bir şeyler öğrenmesi bile bize yeter." diye konuştu.