Üye Girişi
Batman'da 5 hırsızlıkta çalınan malzemeler hurdacıda çıktı: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Batman'da 5 hırsızlıkta çalınan malzemeler hurdacıda çıktı: 3 kişi tutuklandı

11.02.2022 13:49
Batman'da 5 hırsızlıkta çalınan malzemeler hurdacıda çıktı: 3 kişi tutuklandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), farklı tarihlerde meydana gelen 5 hırsızlık olayında çalınan malzemeleri hurdacıda buldu.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), farklı tarihlerde meydana gelen 5 hırsızlık olayında çalınan malzemeleri hurdacıda buldu. Hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı. Hurdacıya hırsızlık malı satın almaktan işlem yapıldı.

JASAT ekipleri, jeneratörün M.K., N.D. ve M.T. isimli şahıslar tarafından çalınarak hurdacılık işi yapan Ö.S. isimli şahsa sattıklarını belirledi. Hurdacıda ele geçirilen malzemelerin 10 Aralık 2021 tarihinde Akça köyünden, 5 Şubat 2022 tarihinde Çamlıtepe Mahallesi'nden ve Beşiri ilçesi Örmegöze köyünden, 6 Şubat 2022 tarihinde Binatlı köyünden ve 31 Temmuz 2021 tarihinde Akça köyünden çalınan malzemeler olduğu belirlendi.

Mahkemeye sevk edilen M.K., N.D. ve M.T. isimli şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Batman Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Ö.S. isimli şahıs hakkında ise "Hırsızlık Malı Satın Almaktan" işlem yapıldığı bildirildi.

Operasyonda ele geçirilen malzemelerin sahiplerine teslim edildiği belirtildi. - BATMAN

Batman'da 5 hırsızlıkta çalınan malzemeler hurdacıda çıktı: 3 kişi tutuklandı
Batman'da 5 hırsızlıkta çalınan malzemeler hurdacıda çıktı: 3 kişi tutuklandı
Batman'da 5 hırsızlıkta çalınan malzemeler hurdacıda çıktı: 3 kişi tutuklandı

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Hırsızlık, Batman, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da 5 hırsızlıkta çalınan malzemeler hurdacıda çıktı: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:48 Ahu Tuğba, İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan hakkında konuştu!
13:42 Ahmet Çakar Türk vatandaşlara seslendi: Derhal terk edin
13:31 Haydar Dümen'in 91 yıllık hayat hikayesi!
13:24 Fiyatlar artık e-Devlet üzerinden şikayet edilebilecek!
13:09 Son Dakika: Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen yaşamını yitirdi!
12:57 Babasının yolunda! Cristiano Ronaldo Junior, dev takımda forma giyecek
12:52 Sosyal medyada "kocam" yorumu geldi! Dilan Çiçek Deniz evlilik tarihini açıkladı
12:48 Danıştay'tan eczanelere tabela kararı! 'E' logosu için ayrı vergi alınacak
12:26 Bakan Soylu baskınların gündüz yapılması talimatını vermişti! Adreslere dün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi
12:19 Ayşenur Arslan hakkında AK Parti, MHP ve BBP Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri sebebiyle suç duyurusunda bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 13:57:34. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da 5 hırsızlıkta çalınan malzemeler hurdacıda çıktı: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement