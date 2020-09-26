Batman'da 80 yaşındaki bir kişi üzüm bağında ölü bulundu - Son Dakika

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde 80 yaşındaki bir kişi üzüm bağında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Halil Ertuğrul (80) memleketi olan Kayapınar beldesindeki kendilerine ait olan üzüm bağına gitti.

Ertuğrul'dan haber alamayan ailesi, Batman'daki akrabalarına haber verdi. Akrabaları yaptıkları aramada Ertuğrul'un cesedini üzüm bağında buldu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Ertuğrul'un cesedi Gercüş Devlet Hastanesi, ardından otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ertuğrul'un ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.