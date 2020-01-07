Batman'da, İdlib'deki saldırılar protesto edildi - Son Dakika

Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu, Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırıları protesto etti.

Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu Sözcüsü Ramazan Çelikal, Memur Sen il binasında düzenlenen basın toplantısında, Suriye'de dokuz yıldır devam eden savaşın acı bilançosunun her geçen gün artmaya devam ettiğini belirtti.

"Yüz binlerce sivil katliamlardan kurtulmak için Türkiye sınırına doğru kaçarak kötü hava şartlarına rağmen sığınabileceği bir zeytin ağacı, çamur deryası içerisinde derme çatma bir çadır bulma peşinde." diyen Çelikal, 4 milyon insanın yaşadığı İdlib'te imzalanan mutabakata rağmen hala insanların katledildiğini bildirdi.

Çelikal, şöyle devam etti:

"Son günlerde dayanılmaz görüntüleriyle karşılaştığımız sınır bölgelerine sığınan İdlib halkına bir nebze olsun elini uzatan yardım kuruluşlarına bizler de destek vermek ve Batmanımızdan el birliği ile gidecek yardımları katlamak istedik. İdlib'e acil yardım çağrısı sloganıyla açmış oldukları yardım kampanyasına destek olup sahaya inmeye karar verdik. Kampanyamız, acil olarak ihtiyaç duyulan malzemeler olan halı, soba, yakacak, mutfak seti, un, temiz içme suyu, konserve, gıda ve bebek kolisi, hijyen paketi, battaniye, sünger yatak ve her çeşit kışlık giyim malzemesi toplanarak tırlarla sınır bölgesine gönderilecek."