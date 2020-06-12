Batman'da taziye evlerine yeni düzenleme - Son Dakika

Batman'da Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin başkanlığında taziye evleriyle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Vali Şahin, Ahmet Güneştekin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, taziye evlerinde gelir durumu yüksek olanlarla düşük olanlar arasında bir ayrım yaşanmaması için yeni düzenleme yapılacağını söyledi.

Türkiye'nin her yerinde taziye evi kültürü bulunmadığını ancak Batman'da ise gelenek olduğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bazılarında mimari uyum ve mimari düzen olmadığını görüyoruz. Bazıları iyi durumda, bazıları öyle değil. Ayrıca buralarda verilen hizmetlerde de tek düzelik yok. Bazılarında durum iyi, bazılarında iyi hizmet verilemiyor. Vatandaşın en kırılgan olduğu zaman, cenazesi var üzgün. Üzgün haliyle bazı hizmetleri para ile karşılıyor. Bunu el birliği ile konuşalım."

Şahin, belediye olarak araç tahsisi, mezar kazımı, kefen, yıkama, defin gibi tüm işlemleri ücretsiz yapacaklarını bildirdi.

Cenazesi olan vatandaşların ikram ve hizmetlerle uğraşmasının uygun olmadığını dile getiren Şahin, "Cenazesi olanlar para, pul, alışveriş, gider-masraf ile uğraşmasın. Hatta kulağımıza bazı yerlerde fahiş fiyatlar talep edildiği, birilerinin bu işi ticarete döktüğü şeklinde bilgiler geliyor." ifadelerini kullandı.

Toplatıya, mahalle muhtarları ve ilgili birim müdürleri katıldı.