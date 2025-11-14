Batman'da Trafik Kazası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Batman'da Trafik Kazası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Batman\'da Trafik Kazası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
14.11.2025 00:54
Batman'da tıra çarpan otomobildeki 2 çocuk yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

Batman'da otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kardeş feci şekilde can verdi.

PARK HALİNDEKİ TIR'A ARKADAN ÇARPAN

Edinilen bilgilere göre, Vedat Direk idaresindeki otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a çarpmasının ardından yaklaşık 500 metre savrularak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, araç içindeki manzarayla karşılaşınca adeta zamana karşı bir mücadele verdi.

Batman'da feci kaza: 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

6 VE 8 YAŞINDAKİ İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü Vedat Direk ağır yaralanırken, araçta bulunan çocukları 6 yaşındaki Adar Direk ve 8 yaşındaki Zana Direk isimli kardeşler hayatını kaybetti. Kazanın şiddetiyle hayatını kaybeden küçük çocuklardan birinin kopan uzuv ekipler ve vatandaşlar tarafından uzun süre aranarak bulundu.

Batman'da feci kaza: 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

BABANIN DURUMU AĞIR

Ağır yaralı sürücü Vedat Direk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aynı araçta hayatını kaybeden iki küçük kardeşin cansız bedenleri Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı, baba Direk'in hayati tehlikesinin ise sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Batman'da feci kaza: 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti
Kaynak: AA

