Batman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
1 saat önce
Batman'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.
Batman
'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LD 4093 plakalı otomobil, Yenişehir
Mahallesi Kuyubaşı mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü ile yanındaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:36 Kaynak: AA
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