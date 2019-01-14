Son Dakika Haberleri: Batman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Batman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Batman'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Batman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Batman'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.


Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LD 4093 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Kuyubaşı mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.


Kazada, sürücü ile yanındaki 2 kişi yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:36 Kaynak: AA

Yenişehir, Batman, Güncel
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