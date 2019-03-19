Son Dakika Haberleri: Batman Hdp'li Temelli Soruşturmayla İlgili Konuştu Bir Suç Ortada Yok

Batman Hdp'li Temelli Soruşturmayla İlgili Konuştu Bir Suç Ortada Yok

1 saat önce

Hdp'li Temelli soruşturmayla ilgili konuştu Bir suç ortada yokHDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Tunceli'de hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili, Bir suç ortada yok. Suçun olması da zaten söz konusu değil dedi.

Hdp'li Temelli soruşturmayla ilgili konuştu Bir suç ortada yok

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Tunceli'de hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili, Bir suç ortada yok. Suçun olması da zaten söz konusu değil dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Batman'ın Beşiri ilçesinde belediye önünde partisince düzenlenen mitinge katıldı. Mitingin ardından açıklama yapan Temelli, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında açılan soruşturmaya değindi. Tunceli'deki aday tanıtım toplantısında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında övücü sözler söylediği ve konuşmanın çeşitli bölümlerinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla dokunulmazlığının kaldırılması için dosya hazırlanan Temelli, şunları söyledi

Sadece bana değil, birçok arkadaşımıza soruşturma açılıyor. Her gün onlarca soruşturma açılıyor. Bir suç ortada yok. Suçun olması da zaten söz konusu değil. Bugün cezaevinde olan hiçbir arkadaşlarımız suçu olduğu için cezaevinde değil. Hiçbir haklı gerekçesi olmayan soruşturmalar açılıyor. Alıştık bunlara. Ama Türkiye umutsuzluğa hiç prim vermesin. Her gün umuda uyansın, umudu güçlendirsin. Çok yakın zaman Türkiye çok daha adaletli bir ülke olacak. Adalet, mahkeme salonlarına geri dönecek. Bunu hep birlikte başaracağız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:48 Kaynak: DHA

Sezai Temelli, Batman, Tunceli, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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