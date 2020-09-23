Batman Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Birinci Ligi'nde mücadele eden Batman Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına 19 Mayıs Spor Salonunda başladı.

Geçtiğimiz hafta sezon fikstürünün çekilmesinin ardından çalışmalara başlayan Batman Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ilk antrenmana çıktı.

Takımın antrenörü Abdullah Bayram, hedeflerinin ligde ilk dörde girmek olduğunu belirterek, 2020-2021 sezon kuralarının çekilmesiyle çalışmalarına başladıklarını söyledi.

İyi bir sezon geçirmeyi dileyen Bayram, yeni sezonu en iyi şekilde ve en iyi yerde bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bayram, "Bu sezon ilk dörde gireceğimize inancımız tam. Hedefimize ulaşmak için çalışmalarımızı sıkı tutacağız. Diyarbakır'dan aramıza katılan bir arkadaşımız dışında yeni transferimiz yok. Kemik kadromuzla sahaya çıkacağız. "dedi.

Takım kaptanı Nuri Rökön de yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını, yeni sezonda hedeflerinin Süper Lige çıkmak olduğunu aktardı.

Rökön, "2007'den bu yana takımdayım ve takım kaptanıyım. Hedefimiz süper lig. İnşallah bu hedefimize bu sezonda ulaşacağız. Kemik bir kadromuz var. Bu sezon daha iyi bir performans sergileyeceğimize inanıyorum." diye konuştu.