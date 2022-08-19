Batman Üniversitesi'nde kontenjanların yüzde 98'i doldu - Son Dakika
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Batman Üniversitesi'nde kontenjanların yüzde 98'i doldu

19.08.2022 16:20
Batman Üniversitesi'nde kontenjanların yüzde 98'i doldu

Batman Üniversitesi'nde kontenjanların yüzde 98'inin dolduğu belirtildi.

Batman Üniversitesi'nde kontenjanların yüzde 98'inin dolduğu belirtildi.

Rektör Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, YKS yerleştirme sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Geçen yıla kıyasla ön lisans ve lisans bölümlerini tercih eden öğrencilerde artış yaşandığını ifade eden Demir, "Geçtiğimiz yıl ön lisans programlarımızın yüzde 97'si dolmuştu. Bu yıl ön lisans programlarımızda açıklanan sonuçlara göre yüzde 99,8'lik bir doluluk oranımız var. Lisansta da büyük bir artışımız oldu. Geçen yıl yüzde 67 doluluk oranımız var iken bu oran bu yıl lisansta yüzde 94,9'a ulaştı." dedi.

Üniversitenin genel doluluk oranının yüzde 88'den yüzde 98'e çıktığını belirten Demir, 67 kontenjanın boş kaldığını, bu kontenjanların da ek yerleştirmede dolmasını beklediklerini aktardı.

Demir, tercih eden okul birincisi sayılarının da arttığına işaret ederek, geçen yıl 105 okul birincisinin, bu yıl ise 114 okul birincisinin üniversitelerini tercih ettiğini bildirdi.

Batman Üniversitesinin görünürlüğünün arttığını ve geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Üniversitede 'rektör-öğrenci buluşmaları', 'aramıza hoş geldin partisi', 'ulusal ve uluslararası konferans ve kongreler' gibi organizasyonlarımız, sosyal etkinliklerimiz kısacası 1,5 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalar meyvelerini verdi. Üniversiteye olan teveccüh arttı. Ben bu ilginin gelecekte daha da artacağına inanıyorum."

Demir, yeni akademik dönemde de birçok faaliyete imza atacaklarını, faaliyet şablonunu şimdiden oluşturduklarını belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Batman Üniversitesi'nde kontenjanların yüzde 98'i doldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman Üniversitesi'nde kontenjanların yüzde 98'i doldu - Son Dakika
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