Üye Girişi
Batman Üniversitesi Uluslararası Bilişim Kongresi'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Batman Üniversitesi Uluslararası Bilişim Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

20.12.2021 15:27
Batman Üniversitesi Uluslararası Bilişim Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

Batman Üniversitesi Uluslararası Bilişim Kongresi 2022 (IIC2022) organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Batman Üniversitesi Uluslararası Bilişim Kongresi 2022 (IIC2022) organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

17-19 Şubat 2022 tarihinde Batman Üniversitesi'nde düzenlenecek kongreye valilikler, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve kamu hastaneleri ile üniversitelerin bilişim profesyonellerinin yanı sıra akademi dünyasından da uzmanların katılımı bekleniyor.

Batman ve Hasankeyf'te fiziksel ve sanal katılımlı olarak gerçekleştirilecek kongrede yerli ve yabancı bilim insanları bildiri sunacak.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Uluslararası Bilişim Kongresi 2022'nin (IIC2022) ilk kez Batman Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleneceğini belirtti.

Kamu ve özel sektördeki hizmetlerin dijitalleşmesiyle, bilginin üretimi, paylaşımı ve korunması gibi siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması konularında özel yaklaşım gerektiren durumlar ortaya çıktığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Kongre ile dijital dönüşüm, siber güvenlik, yeni nesil güvenlik duvarları, sanallaştırma, mobil uygulamalar, yazılım mühendisliği, özgür yazılım uygulamaları, yapay zeka, sosyal medya, bulut bilişim çözümleri, blok zincir ve kripto paralar, kampüs ağları ve güvenlik sistemleri alanlarında verilecek eğitimlerle katılımcı kurumların dijital yaşama adaptasyonlarının kolaylaştırılması amaçlanıyor. Ayrıca kongre kapsamında düzenlenecek olan paneller, çalıştaylar, seminerler, workshoplar ve kursların yeni fikir ve projelerin oluşturulmasına ön ayak olacak. Dijital dönüşüm ve siber güvenlik ana temasıyla düzenlenecek kongreye bilişim teknolojileri alanında 30 alt başlıkta bildiri kabulü yapılacak. Kongreye gönderilen bildirilerin en az iki hakemli bir değerlendirmeden geçmesinin ardından organizasyon komitesi tarafından kabul edilecek. Kabul edilen bildiriler kongre özel kitabında basılacak olup bağımsız hakem sürecinden geçenler ise Balkan Journal of Electrical and Computer Engineering (BAJECE), European Journal of Technique (EJT) ve Journal of Engineering and Technology dergilerinde yayınlanacak."

Batman Üniversitesi, Bilişim, Batman, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman Üniversitesi Uluslararası Bilişim Kongresi'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:19 ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı
15:18 Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı
14:53 Son dakika: Erdoğan, Bakan Nebati ve Bilgin'le görüşecek! Masada AGİ muafiyetinin genişletilmesi var
14:43 Yayında attığı tokat Sarıkaya'nın ilk vukuatı değil mi? İki gazeteciden "Biz de şiddet gördük" iddiası geldi
14:38 Papa Francis ilk defa bu kadar sert konuştu: Kadına yönelik şiddet şeytani sayılır
14:25 İslam Memiş, yatırımcıları uyardı: Altının yönünü bu hafta açıklanacak ABD büyüme verisi belirleyecek
14:17 Sahte jinekologdan akılalmaz oyun! Evine kurduğu kamerayla onlarca kadını çıplak şekilde kayda aldı
14:17 Süper Lig puan durumuna bakanlar çok şaşırdı! Galatasaraylılar buna hiç alışık değil
13:57 2. Sayfa programının canlı yayınında küfür skandalı! Müge ve Gülşen ne yapacağını şaşırdı
13:44 Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek
Son dakika: Rekor üstüne rekor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e koşuyor Son dakika: Rekor üstüne rekor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e koşuyor         
15:23
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı         
15:18
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 15:34:49. #1.12#
SON DAKİKA: Batman Üniversitesi Uluslararası Bilişim Kongresi'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement