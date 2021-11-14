Batman Üniversitesinin "enerji" alanında ihtisaslaşma kapsamına alınması - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı'na "enerji" alanında dahil edilen Batman Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, "Batman Üniversitesi, akademik çalışmaların çapını daha da geliştirecek, bölgemizde, ülkemizde, uluslararası alanda bilimsel çalışmalarıyla bir marka haline gelecektir." dedi.

Prof. Dr. Demir, Hasankeyf Uygulama Otelinde düzenlediği basın toplantısında, üniversitelerinin, bölgesel kalkınma odaklı misyon yüklenen 22 üniversiteden biri olmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enerji alanında ihtisaslaşmanın önemine değinen Demir, petrol ile büyük gelişme sağlayan Batman'ın artık bu enerji alanında pilot üniversite olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Demir, "Ülkemizde 200 üniversite bulunuyor. Bunlardan 22'si kendi bölgesinde kalkınmaya çeşitli temalarla katkı sağlayan üniversite olma özelliğine sahip. Batman Üniversitesinin de bu payeyi alması bölgesel kalkınmaya sağlayacağı destek açısından önemli. Batman deyince aklımıza hemen petrol, doğal zenginlikler, hidrokarbon kaynakları geliyor." diye konuştu.

Batman'ın sadece hidrokarbon kaynakları çalışması alanında değil, yenilenebilir enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisinde de büyük potansiyeli bulunduğuna işaret eden Demir, "Bu potansiyelin ortaya çıkması daha da genişlemesini sağlayacak çalışmaların bir kısmı Batman Üniversitesi öncülüğünde yapılacak. Batman Üniversitesi, akademik çalışmaların çapını daha da geliştirecek, bölgemizde, ülkemizde, uluslararası alanda bilimsel çalışmalarıyla bir marka haline gelecektir." ifadelerini kullandı.

Demir, ortaya çıkacak katma değer ve yapılacak sertifikasyon programları, verilecek eğitimlerle bölgede nitelikli iş gücü sağlanması açısından da çalışmalar yürütüleceğine değinerek, "Bu belki yarın olmayacak ama diğer gün, sonraki gün meyvelerini verecektir. Bu anlamda bölgede istihdamın artırılması ile bölgesel kalkınmaya Batman Üniversitesinin desteği olacaktır." şeklinde konuştu.

Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin, Genel Sekreter Doç. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul, Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Direkçi, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Rıda Tür de katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı'na Batman, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Karamanoğlu Mehmet Bey, Munzur ve Hacı Bektaş Veli Üniversitelerinin de dahil edildiğini açıklamıştı.