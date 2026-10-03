Batman'da yağışın ardından gökkuşağı kent üzerinde kartpostallık görüntü oluşturdu - Son Dakika
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Batman'da yağışın ardından gökkuşağı kent üzerinde kartpostallık görüntü oluşturdu

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Batman'da bir süre etkili olan yağışın ardından açan güneşle birlikte gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Bulutların önünde geniş bir yay oluşturan gökkuşağı, tarım arazileri ve kent siluetiyle birleşerek kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Batman'da etkili olan sağanağın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte gökyüzünde oluşan gökkuşağı, kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

BATMAN'DA GÖKKUŞAĞI MANZARASI

Kent genelinde bir süre etkili olan yağışın ardından bulutların arasından çıkan güneş, gökyüzünü renklendirdi. Yağmur bulutlarının önünde beliren gökkuşağı, geniş bir yay şeklinde kentin üzerinde görüntülendi.

Batman'da yağışın ardından gökkuşağı kent üzerinde kartpostallık görüntü oluşturdu

Gökkuşağının tarım arazileri ve kent siluetiyle birleştiği anlar, ortaya görsel şölen çıkarırken, manzara adeta kartpostallık görüntü oluşturdu. Gökkuşağının belirgin şekilde görülmesiyle ortaya çıkan renk cümbüşü dikkat çekti.

Kaynak: İHA
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