Battalgazi Belediyesi 24 metruk binayı yıktı - Son Dakika

Malatya'da Battalgazi Belediyesince bu yıl 24 metruk bina yıkıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımına edildi.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, gençler için tehlike arz eden ve kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapıları tek tek tespit ederek resmi prosedürleri yerine getirdikten sonra yıkımını gerçekleştiriyor.

Ekipler, son olarak Hasan Varol Mahallesi'nde terk edilmiş, çevre ve insan sağlığını tehdit eden 2 metruk binayı çevre güvenliğini aldıktan sonra yıktı.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde sorunsuz bir üst yapı için çalışmalarını sürdüren belediye, çevre ve toplum sağlığı ile güvenlik açısından tehlike oluşturan metruk yapılarda yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye, 2021 yılında toplam 24 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, metruk yapıların güvenlik açısından ilçedeki mahalle sakinlerini tedirgin belirterek, ilçeyi metruk evlerden arındırıp, güvenli yaşam alanları oluşturma noktasında adımlar atıklarını kaydetti.