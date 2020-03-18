Battalgazi'de doğal gaz ve alt yapı seferberliği - Son Dakika
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Battalgazi'de doğal gaz ve alt yapı seferberliği

6 saat önce

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, mahalle toplantıları kapsamında Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Hatunsuyu Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Battalgazi'de doğal gaz ve alt yapı seferberliği, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, mahalle toplantıları kapsamında Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Hatunsuyu Mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahallenin sorun ve sıkıntıları ile yapılacak olan yatırımların ele alındığı toplantının ana maddeleri ise doğalgaz ve alt yapı oldu.


"Hatunsuyu'na doğal gaz verilmesi için çalışma yapılıyor"


Mahallenin en önemli taleplerinden olan doğal gaz ile ilgili önemli bir müjde veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Doğalgazın Hatunsuyu Mahallemize gelmesi için konuşmuştuk. Yaka Mahallesi'nde doğal gaz kullanıldığını ve Hatunsuyu Mahallesi'ne de gelmesi gerektiğini ifade etmiştik. O gün şöyle bir şey söylenildi. Yaka Mahallesi'ne gelen boruların buraya gelecek doğalgaza dayanıklı olmadığını, plastik borular olduğunu ve Hatunsuyu'nun dahil edilmesiyle basınçtan dolayı çelik boru kullanılması gerektiği ifade edildi. Şuan aldığımız bilgiye göre üzerinde çalışıyorlar. O boruları değiştirmektense Kaynarca Mahallesinden indirmek için çalışıyorlar. İnşallah önümüzdeki ay netleşecek" ifadelerini kullandı.


Alt yapı ile ilgili de çalışmaların yapıldığını kaydeden Başkan Güder, "Bu yıl bölgemize MASKİ tarafından ciddi bir yatırım yapılmasını bekliyoruz. Battalgazi bölgemizde 3 bin civarında hasarlı binamız var. O binaları devlet yapıyor. Buralardan biri Gelincik Tepesi diğeri ise Eski Malatya bölgemizde olacak. Öncelikli olarak buraların alt yapısının yapılması lazım. Oda MASKİ'ye ekstra bir külfet getiriyor. Bu nedenle MASKİ 2020'de yapacağı yatırımları gecikebilir. Mahallemizin alt yapı sorununu da biz burada takip ediyoruz, aşmaya çalışacağız" dedi.


Milletvekili Tüfenkci: "Başkanımız ilk günden beri sahada"


Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise "Başkanımız Osman Güder seçildiği günden beri sahada ve sizlerin derdini dinliyor. Sizlerle birlikte oluyor ve sizler de sorunları anlatıyorsunuz. Bizler de sizlerin içinden gelen bir kardeşiniz olarak sizlerin belirlediği istikamette yolumuza devam ediyoruz. Türkiye bu süreç içerisinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde önemli işlere imza attı ve atmaya da devam ediyor. Bir yandan terörle mücadele edilirken diğer taraftan ülkeyi kalkındırma mücadelesi yapılıyor. Başkanımızın gayretleriyle birçok sorunu aşacağız. Yeni bir imam hatip okulunun yapılması noktasında Bakanlığımız ile görüşmelerimiz devam ediyor. İş adamı tarafında ya da devletimizin gayretiyle bu bölgeye yeni bir okul yaptırma niyetineyiz. Sulama ile ilgili de DSİ ile görüşmeler gerçekleştireceğiz. Toplulaştırma ile ilgili de Toplulaştırma Genel Müdürünü arayıp Hatunsuyu'nun da program içerisine alınmasını talep edeceğiz. Bütün bu sorunları aşarız. Önemli olan birlik ve beraberliğimiz. Deprem sonrasında birçok bina ile ilgili itirazlar var. Bu itirazların değerlendirilmesi noktasında gerekli görüşmeleri yapıp talimatları verdik.


Umarız ki yaralar hızlı bir şekilde sarılır. Battalgazi bölgesinde hasar gören binalar var ve kentsel dönüşüm noktasında ciddi anlamda Başkanımızın çalışması var. TOKİ Gelincik Tepesi'nde bina yapımı gerçekleştirilecek. Farklı çalışmalar var. Onlar da hayata geçtiğinde depremle ilgili sıkıntıları da ortadan kaldıracağız" şeklinde konuştu.


Mahallede karşılaştıkları sorunları dile getiren Hatunsuyu Mahalle muhtarı Cumali Demir de "Sorunlarımızı dinlediği için Başkanımız Bayram Güder'e ve Milletvekilimiz Tüfenkci'ye teşekkür ediyorum. Özellikle doğal gazın mahallemize gelmesini istiyoruz. Bu durumu da Başkanımız sağ olsun takip ediyor. Sulama ve alt yapıda problem yaşıyoruz bunları da dile getirdik. Bütün sorunlarımızın kısa sürede çözüme kavuşacağına inancımız tam" diye konuştu. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Hatunsuyu, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:03 Kaynak: İHA

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