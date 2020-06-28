Battalgazi'de kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı - Son Dakika

Battalgazi'de kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrası Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 110 dönümlük alan riskli alan ilan edildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrası Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 110 dönümlük alan riskli alan ilan edildi.

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Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası kentsel dönüşüm çalışmalarının başlandı. Bu kapsamda Battalgazi İlçesi Şehitfevzi Mahallesi'ndeki 110 dönümlük alan Cumhurbaşkanı kararlarıyla riskli alan ilan edilirken ilçede kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kentsel dönüşümün bir gereklilik değil zorunluluk olduğunu belirtti.

Malatya'da birkaç mahallede kentsel dönüşümün acil durum teşkil ettiğini aktaran Güder, şunları kaydetti:

"Depremden sonra bu mahallede yapmış olduğumuz çalışma sonunda birçok binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. İlçedeki binaların birçoğu 50 yılın üzerinde olan konutlar. Bu konutların bir çoğu miatlarını doldurmuş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmelerde biran önce rezerv alanları oluşturulması için çalışılması gerektiği belirtilmişti. Belediye olarak öncelikle Şehitfevzi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm adına önemli çalışmalar hazırlayarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza gönderdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bizim hazırladığımız kentsel dönüşüm çalışmamızı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sundu. Cumhurbaşkanımızda hazırlamış olduğumuz bu çalışmayı imzaladı ve karar 28 Haziran 2020 tarihli resmi gazetede yayımlandı."

Çevre yolunun alt kısımlarında bulunan mahallelerin uzun zamandır kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Güder, alınan kararla çalışmaları başlattıklarını aktardı.

Kentsel dönüşüm de örnek belediye olmak istediklerini kaydeden Güder, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 'durmak yok yola devam' düsturuyla önümüze bakarak bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Yapılacak olan kentsel dönüşüm öncelikle ilçemize ve Malatyamıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Battalgazi, Malatya, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Battalgazi'de kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı - Son Dakika

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