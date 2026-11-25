Batum'a yakın bir noktadan, şehrin güneydoğusunda yer alan Maçakhela Vadisi'nden başlayabilirsiniz. Maçakhela Milli Parkı; orman yürüyüşlerini ve şelaleleri, geleneksel köyleri, taş köprüleri ve aile işletmesi konukevlerini bir arada sunuyor. Gününüzü çevreyi keşfederek geçirdikten sonra yerel halkın ev yapımı yemeklerini tadabilirsiniz.

Batum'un kuzeyinde ise ayrı bir gezi rotası sizi bekliyor. Sahil yolunu takip ederek Çakvi'ye ulaşabilir, buradan Mtirala Milli Parkı'na geçebilirsiniz. Yağmur ormanlarının içinden ilerleyen yürüyüş parkurlarını takip ederek bir şelaleye ve küçük bir göle ulaşabilirsiniz. Daha kuzeyde, Kobuleti'deki İspani sulak alanları, yosunlarla kaplı manzaraları ve kuş gözlem olanaklarıyla dikkat çekiyor. Kobuleti'den iç kesimlere yöneldiğinizde ise Kintrişi'nin yaşlı ormanları, taş köprüleri ve dağ yürüyüş parkurlarıyla karşılaşırsınız. Mtirala ve Kintrişi'nin bazı bölümleri ile İspani sulak alanları, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kolhis Yağmur Ormanları ve Sulak Alanları'nın bir parçasıdır.

Kintrişi'de yapacağınız daha uzun bir yürüyüş sizi deniz seviyesinden yaklaşık 1.900 metre yükseklikte bulunan Tbikeli Gölü'ne ulaştırır. Orman patikaları boyunca ilerlerken, havanın açık olduğu günlerde Karadeniz'e ve Kafkas Dağları'na uzanan manzaraların keyfini çıkarabilirsiniz. Bölgedeki daha geniş yürüyüş parkuru ağı, Şuakhevi'deki Cvarimindori'ye kadar uzanıyor. Burada yazlık meralar, kamp alanları ve dağ sığınağı, ziyaretçileri daha uzun süreli bir doğa tatiline davet ediyor.

Şuakhevi'nin Çvana Vadisi'nde keşfinize ahşap evleri ve kil atölyesiyle bilinen Brili köyünden başlayabilirsiniz. Ardından papatya tarlalarıyla çevrili Lelti Gölü'ne ve 300 yıllık, üzeri kapalı ahşap köprüsüyle ünlü Habelashvilebi'ye devam edebilirsiniz. Şuakhevi'nin daha güneyinde yer alan Çiruki ise dağ gölleri, şelaleleri ve heyecan verici zipline deneyimiyle öne çıkıyor.

Havanın ısındığı aylarda Çiruki'den başlayıp komşu Hulo bölgesindeki Goderdzi'ye uzanan dağ rotasını yürüyerek, bisikletle veya 4x4 araçla keşfedebilirsiniz. Yol boyunca dağ gölleri ve yazlık meralar eşlik ediyor. Vadinin aşağı kesimlerinde bulunan Skhalta Manastırı da rotanıza ekleyebileceğiniz ilgi çekici bir durak.

Goderdzi'de kış ayları kayak ve snowboard için ideal. Daha sıcak aylarda ise doğa yürüyüşü, binicilik ve bisiklet gibi aktiviteler ön plana çıkıyor. 24 kilometrelik dairesel bisiklet rotası, Yeşil Göl ve Kara Göl'ü kapsıyor. Deniz seviyesinden 2.000 metreden daha yüksek bir konumda bulunan Yeşil Göl, ışığın ve hava koşullarının değişmesiyle farklı renklere bürünüyor. Yakınlardaki Alp Botanik Bahçesi ise yabani dağ çiçeklerini keşfetmek ve doğanın içinde piknik yapmak için huzurlu bir durak. Aynı yüksek rakımlı bölgede bulunan Beşumi de yaz aylarında orman içindeki ahşap dağ evlerinde dinlenmek isteyenler için güzel bir konaklama alternatifi sunuyor.

Bölgeyi keşfederken aile işletmesi konukevlerinde konaklayabilir, ev yapımı yerel yemeklerin tadını çıkarabilir ve yerel rehberler eşliğinde gezebilirsiniz. İşaretlenmiş yürüyüş parkurlarından ayrılmamak ve geride çöp bırakmamak, keşfetmeye geldiğiniz bu doğal güzelliklerin korunmasına yardımcı olacaktır.

Gürcistan'ın Acara bölgesi, gerçek bir ekoturizm hazinesi. Yürüyüş ayakkabılarınızı yanınıza alın ve bir sonraki tatilinizde dağlara da yer açın.