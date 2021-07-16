Batur, bayramlaşma programına başladı - Son Dakika

Batur, çalışanlarına aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve iyi bayramlar dileğinde bulundu.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kurban Bayramı öncesinde çalışanlarıyla bayramlaşma programına başladı. Bayramlaşmaya, Basmane'de bulunan hizmet binasında görev yapan memurlarla başlayan Başkan Batur, tüm çalışanların tek tek bayramlarını kutlayarak iyi bayramlar dileğinde bulundu. Basmane'de bulunan hizmet binasının ardından Toros'ta bulunan Zabıta Müdürlüğü ile Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde hizmet veren Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yağhaneler'deki yeni binasında hizmet veren Teknik Müdürlükler ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlaşan Başkan Batur, aileleriyle birlikte tüm çalışanlarına sağlıklı, mutlu ve iyi bir bayram geçirmeleri dileğinde bulundu.

Minikler Konağı'nda bayramlaşma

Resmi açılışı henüz yapılmayan ancak Toros'ta faaliyet göstermeye başlayan Minikler Konağı'nı da ziyaret eden Başkan Batur, Konağın minik sakinleriyle de bayramlaştı. Kadın, çocuk, genç ve engelli bireylere pozitif ayrımcılık uygulayarak, onların hayatına dokunan projeleri önemseyen ve bir bir hayata geçiren Başkan Batur, o projelerden biri olan Minikler Konağı'nı da bayramlaşma programına dahil ederek miniklerle bir araya gelme fırsatı buldu. Batur, miniklerle keyifli bir zaman geçirirken Yenişehir bölgesinde kurulan Engelsiz Yaşam Köyü içinde bulunan iki adet Minikler Konağı ile birlikte yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Toros Minikler Konağı'na çok yakında yenilerinin de dahil olacağının müjdesini verdi.

Bayramlaşma devam edecek

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kurban Bayramı nedeniyle Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü gibi sahada görev yapan çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlaşacak.

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