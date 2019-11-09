Bay Vukuat!

Ali Naci KÜÇÜK -



Terim, diğer tüm futbolcuları gerekli gördüğünde yedek bırakmasına rağmen Babel'den hiç vazgeçmedi. 15 maçta da oynayan Hollandalı ise, Terim'in kendisine duyduğu güvenin karşılığını veremedi. Yılda 3 milyon Euro ödenen Babel'in taraftarlardan tepki gören davranışları şöyle:



SAHAYA DEĞiL SAÇA BAK



Yıllardır saç takıntısıyla bilinen Ryan Babel, Galatasaray'da da sık sık saç şeklini ve rengini değiştiriyor. Şu günlerde Hollandalı futbolcunun oynadığı futbol ve attığı goller değil, pembeye boyadığı saçlarının rengi konuşuluyor.



DERBi SONRASI KUTLAMA!



Beşiktaş'a yenildikleri derbiden sonra Donk ve Lemina ile birlikte arkadaşlarının doğum günü kutlamasına katıldı. Dansözlü partinin görüntüleri sosyal medyada büyük yankı yaratırken, teknik heyet normal karşılayıp herhangi bir reaksiyon vermedi.



DANSÖZLERi BEKLiYORUZ



Arkadaşlarının doğum günü partisinde dansöz oynattığı için eleştirilen Babel, Çaykur Rize maçı öncesi Florya'dan Donk'la beraber bir fotoğraf paylaştı. Instagram'dan paylaşılan fotoğrafa, "Dansözleri bekliyoruz, nerede?" diye yazdı.



LiDERLiK YAPAMADI



Fatih Terim, bütün maçlarda oynattığı Babel'den, aynı zamanda takıma liderlik yapmasını da istedi. Ancak Hollandalı futbolcu bu konuda da sınıfta kaldı. Beşiktaş derbisinde herkesin gözü önünde Younes Belhanda ile tartıştı.



KONUŞMAYA DEVAM EDiN!



Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda 4-2 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçında attığı golden sonra taraftarlara, "Siz konuşmaya devam edin" şeklinde el kol işaretleri yaptı. Bu hareketiyle adeta, "Sizi dinlemiyorum" mesajı verdi.



BEŞiKTAŞLILARI DA KIZDIRDI



Real Madrid maçının oynanacağı gün sosyal medyadan eski takımı Beşiktaş'a gönderme yaptı. Liverpool'un 6 Kasım 2007'de Beşiktaş'ı 8-0 yendiği maçın videosunu paylaşan Babel, Real maçında sahanın en kötülerinden biriydi.