Bayanların el emeği ürünleri büyük beğeni topladı - Son Dakika

Bayanların el emeği ürünleri büyük beğeni topladı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, kuruma bağlı merkezlerde verilen el sanatları kurslarını ziyaret etti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, kuruma bağlı merkezlerde verilen el sanatları kurslarını ziyaret etti. İl Müdürü Akyol, Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi tarafından Demirköy Sağlık Evi'nde açılan el sanatları kursunu ziyaret etti. Ziyarete Akyol'a, Şube Müdürleri Zekai Çobandere ve Bilal Eği eşlik ettiler. Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sedat Büyük ve El Sanatları Usta Öğreticisi Zeynep Karasu, Akyol'a kurslar hakkında bilgi verdi. Daha sonra kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünleri inceleyen Akyol, ortaya çıkan eserlere adeta hayran kaldı. - BİLECİK

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