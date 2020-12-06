Bayburt'ta belediye ekiplerince toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yapıldı - Son Dakika

Bayburt'ta belediye ekiplerince toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yapıldı

06.12.2020 12:08
Bayburt'ta belediye ekiplerince toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yapıldı, System.String[]

Bayburt Belediyesi ekiplerince toplu kullanım alanlarında korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Bayburt Belediyesi ekiplerince toplu kullanım alanlarında korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele adına faaliyetlerini sürdüren belediye ekipleri dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Covid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında daha önce toplu kullanım alanları, toplu ulaşım, duraklar, ATM'ler, çöp kutuları, konteynerleri, banklar, el ile temas sağlanacağı düşünülen halka açık olan her alan ile cadde ve sokakları ilaçlayan ekipler bir yandan da temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Birden fazla noktada aynı anda dezenfekte faaliyetlerine devam eden ekipler hem mahallelerde hem de şehir merkezinde yoğun bir mesai içinde.

Dezenfekte ekipleri tüm Bayburt'u daha steril bir hala getirmek için hummalı bir şekilde çalışıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, toplum sağlığı için sterilizasyon çalışmalarının yoğun bir mesai ile devam ettiğini belirterek, "Devlet ve millet olarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid -19 ile mücadele içindeyiz. İnşallah bu mücadeleyi en iyi şekilde kazanacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar ve devletimizin yaptığı çağrılara uyarak evlerinde kalsınlar. Biz onlar için dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarımızı mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürüyoruz. Cadde ve sokakları baştan aşağı dezenfekte ekiplerimiz ile ilaçlıyoruz. Kıymetli hemşehrilerimiz lütfen kendi ve ailelerinin sağlığı için evlerinde kalsınlar. Evde hayat var. Bu vesile ile gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu. - BAYBURT

Bayburt'ta belediye ekiplerince toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yapıldı
Bayburt'ta belediye ekiplerince toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yapıldı
Bayburt'ta belediye ekiplerince toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yapıldı

Koronavirüs, Bayburt, ATM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayburt'ta belediye ekiplerince toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yapıldı - Son Dakika


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