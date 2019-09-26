Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta KÖYDES Yatırım İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Bayburt'ta KÖYDES Yatırım İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı

23 dakika önce

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) yatırım izleme ve değerlendirme toplantısı Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirildi.

Bayburt'ta KÖYDES Yatırım İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) yatırım izleme ve değerlendirme toplantısı Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirildi.


Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Cüneyt Epcim, "2019 yılı içerisinde KÖYDES projelerinin gayet başarılı bir şekilde uygulandığını gördük. Kış dönemine girme arifesindeyiz, çalışmaların bitmesine bir aylık bir zaman kaldı. Mevsim iyi giderse bir buçuk, iki ay daha çalışılabilir. Köylerimizde 2019 yılı içerisinde KÖYDES projeleri kapsamında ciddi alt ve üst yapı çalışmaları yapıldı. Yapılan bu projelere her yıl belli bir amortisman ayırmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra yapılmayan işleri finansman etmek gerekiyor." dedi.


Vali Epcim, işlerin hızlı ve etkin bir şekilde tamamlanması için gereken çalışmamaların yürütülmesini istedi ve yatırımlarla ilgili süreçlerin yakından takip edilmesi talimatını verdi.


2019 yılı içerisinde KÖYDES Projesi kapsamında tahsis edilen ödenekler kullanılarak köylerde yapılan yol, içme suyu, kanalizasyon, köy içi düzenleme, menfez ve istinat çalışmaları hakkında değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu, koordinasyonu gerektiren hususlar ele alındı.


Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Çoşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Ağın, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Erkan Karakoyun, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Yardımcısı Hüseyin Küçük ile ilgili birim temsilcileri katıldı. - BAYBURT

Cüneyt Epcim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınav sorularını çalmaktan tutuklanan FETÖ üyesi: Örgütün idealleri için çalınması günah değil
Son Dakika: Üç kamu bankası, düşük faizli taşıt kredisi verecek Dumansız Araç projesinin ilk gününde en çok cezayı Kocaeli ödedi Fransız dergisi İmamoğlu röportajını "Benim zaferim bir uyarıdır" başlığıyla verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 09:24:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayburt'ta KÖYDES Yatırım İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]