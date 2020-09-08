Bayer Leverkusen, Schick'i kadrosuna kattı

Schick, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Leipzig ile ligde çıktığı 22 maçta 10 kez ağları sarsmıştı.

Alman basınında çıkan haberlerde, Leverkusen'in Çekyalı milli oyuncu için bonuslarla birlikte 29 milyon avro transfer ücreti ödeyeceği öne sürüldü.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Schick ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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