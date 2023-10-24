 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Harry Kane'den maç sonuna damga vuran itiraf - Son Dakika

Harry Kane'den maç sonuna damga vuran itiraf

Son Güncelleme: 24.10.2023 23:34

Bayern Münih'in yıldızı Harry Kane, Galatasaray maçının ardından bir itirafta bulundu. Galatasaray'ın stadının atmosferini öven ve ilk defa bu stada geldiğini belirten Kane, ''İnanılmaz bir atmosfer, ses vardı. Sanırım maçtan sonra yavaş yavaş yeniden duymaya başladım. Ama tam emin değilim'' dedi.

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Alman devi Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından konuşan Kane bir itirafta bulundu.

"İLK YARIDA İŞİMİZ ZORLAŞTI"

İngiliz yıldız yaptığı açıklamada, "Gerçekten önemli bir galibiyet. Galatasaray'ın stadı gerçekten zor bir yer. Taraftarların onları ittiği zorlu bir stadyum. Bu bizim için özellikle ilk yarıda işleri zorlaştırdı. İkinci yarıda biraz daha sakindik. Topa daha iyi hakim oldum ve şansımızı denedik" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'in yıldızından maç sonuna damga vuran itiraf

"DUYMA YETİMİ KAYBETTİM"

Kulaklarının duymadığını belirten Kane, "Galatasaray'ın stadına ilk gelişim ve açık konuşayım duyma yetilerimi maç bitince tekrardan kazanıyorum. Gerçekten muhteşem bir atmosfer. Bunun için teşekkür ederiz. Çünkü futbol bu" dedi.

Bayern Münih'in yıldızından maç sonuna damga vuran itiraf

GOL DE ATTI

73. dakikada sağ kanatta Musiala'nın içeriye çevirdiği topta kale önünde Harry Kane'in vuruşu Boey'den döndü. Dönen topu tekrar tamamlayan Kane, topu ağlara yolladı ve durumu 2-1'e getirdi.

Bayern Münih'in yıldızından maç sonuna damga vuran itiraf
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Bayern Münih, Galatasaray, Harry Kane, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Harry Kane'den maç sonuna damga vuran itiraf - Son Dakika


Son Dakika
22:26 Son 5 maç 4 galibiyet! Kasımpaşa, İstanbulspor'u da sahadan sildi
22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum
22:07 İç saha serisi sona erdi! Volkan Demirel'in öğrencileri son 2 maçta resmen kabusu yaşadı
21:12 İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor
21:00 1 maç kazanınca moda giren Erik ten Hag: İyi bir yolda ilerliyoruz
20:46 Erdoğan'dan tüm vatandaşlara 100. yıl çağrısı: Yer gök bayrak olsun
20:21 İsrail Ordu Sözcüsü: Bu akşam operasyonları genişletiyoruz, Gazze sakinlerine güneye gitme çağrısı yapıyoruz
19:05 Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu
18:43 Sezon sonuna kadar takımın başında olacak! Konyaspor'un yeni hocası Hakan Keleş oldu
18:25 İsrail ''Şifa Hastanesi askeri amaçla kullanılıyor'' dedi! Hamas'tan gündem yaratan iddiaya yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2023 22:36:40. #1.12#
SON DAKİKA: Harry Kane'den maç sonuna damga vuran itiraf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement