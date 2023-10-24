Harry Kane'den maç sonuna damga vuran itiraf

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Alman devi Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından konuşan Kane bir itirafta bulundu.

"İLK YARIDA İŞİMİZ ZORLAŞTI"

İngiliz yıldız yaptığı açıklamada, "Gerçekten önemli bir galibiyet. Galatasaray'ın stadı gerçekten zor bir yer. Taraftarların onları ittiği zorlu bir stadyum. Bu bizim için özellikle ilk yarıda işleri zorlaştırdı. İkinci yarıda biraz daha sakindik. Topa daha iyi hakim oldum ve şansımızı denedik" ifadelerini kullandı.

"DUYMA YETİMİ KAYBETTİM"

Kulaklarının duymadığını belirten Kane, "Galatasaray'ın stadına ilk gelişim ve açık konuşayım duyma yetilerimi maç bitince tekrardan kazanıyorum. Gerçekten muhteşem bir atmosfer. Bunun için teşekkür ederiz. Çünkü futbol bu" dedi.

GOL DE ATTI

73. dakikada sağ kanatta Musiala'nın içeriye çevirdiği topta kale önünde Harry Kane'in vuruşu Boey'den döndü. Dönen topu tekrar tamamlayan Kane, topu ağlara yolladı ve durumu 2-1'e getirdi.