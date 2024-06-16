Gaziantep\'te Cinnet Getiren Şahıs 4 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı ve İntihar Etti

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Gaziantep'te Suriye uyruklu Mustafa Hıdır, 4 arkadaşını öldürüp 2 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar etti. Arkadaşı tarafından kolundan yaralanan Münir Elhusi "Akşam vedalaşmak için bizim yanımıza geldi. Yurtdışına gideceğini söyledi. Belki de beni bu son görüşünüz olabilir dedi. 5 dakika sonra silahını çıkararak en başta arkadaşımız Ahmed'i sonra Yahya'yı vurdu, sonra benim elime değdi. Çocukluk arkadaşımızdı aynı mahallede kardeş gibi yaşıyorduk" ifadelerini kullandı.

BİLİNMEYEN BİR NEDENLE CİNNET GETİRDİ

Olaylar, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Üçoklar, Barak ve Vatan mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mustafa Hıdır isimli yabancı uyruklu şahıs, bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi.

ÖNCE BERBERİ SONRA EVİ SİLAHLA BASTI

Cinnet getiren Mustafa Hıdır (35) ilk önce berberde bir şahsı, sonra bir evdeki 3 şahsı silahla ateş ederek öldürdü. Evdeki saldırıda 2 kişi de yaralandı. Katil zanlısı, daha sonra olay yerlerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü katil zanlısı, farklı bir noktada ise kendi kafasına sıkarak intihar ett,. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşanan olaylar sonrası yaralananlar tedavi için çeşitli hastanelere kaldırılırken hayatını kaybeden yabancı uyruklu şahısların isimlerinin, Yusuf Gadban (36), Muhammed Mustafa (24), Abdullah Mustafa (22), Ahmed Nevver (29) olduğu belirlendi. Maktullerin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerden 2'sinin Suriye'de, 2'sinin Kilis'te defnedileceği öğrenildi.

"BENİ BELKİ SON GÖRÜŞÜNÜZ OLABİLİR"

Arkadaşı tarafından kolundan yaralanan Münir Elhusi olay anında yaşananları anlattı, Munir Elhusi, "Arkadaşlarımızı öldüren kişi, akşam vedalaşmak için bizim yanımıza geldi. Yurtdışına gideceğini söyledi. Belki de beni bu son görüşünüz olabilir dedi ve biz de vedalaştık. 5 dakika sonra silahını çıkararak en başta arkadaşımız Ahmed'i vurdu. Ondan sonra Yahya'yı vurdu, sonra benim elime değdi. Aramızda hiçbir sıkıntı yoktu. Çocukluk arkadaşımızdı aynı mahallede kardeş gibi yaşıyorduk" diye konuştu.