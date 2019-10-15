Son Dakika Haberleri: Bayındır Memur-Sen'den HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti
Son Dakika Güncel Bayındır Memur-Sen'den HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti

Bayındır Memur-Sen'den HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti

1 saat önce

Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Aladagül ve beraberindekiler, çocukları dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde 43 gündür oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

Bayındır Memur-Sen'den HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti, System.String[]

Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Aladagül ve beraberindekiler, çocukları dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde 43 gündür oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.


Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Aladagül ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, çocukları dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek için kentte geldi. HDP il binası önünde oturan ailelerle görüşen Genel Başkan Yardımcısı Aladagül ve yönetim kurulu üyeleri, sorunlarının kendi sorunu olduklarını belirterek yanlarında oldukları mesajını verdi.


Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Aladagül, "Bugün Diyarbakır'da annelerimizi ziyarete geldik. Onların acılarını yüreğimde hissediyoruz. Emin olun burada olmasak bile, aynen onlarla birlikte bizlerde bu nöbeti tutuyoruz ve bütün Türkiye bu nöbeti tutuyor. Annelerimiz burada yalnız değildir. Bütün annelere çağrım, gönüllerini rahat tutsunlar. Bir gün mutlaka bütün anneler evlatlarına kavuşacaklardır" diye konuştu.


Grup, görüşmelerin ardından bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Memur Sen, Bayındır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:52 Kaynak: İHA
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