Ağza alınmayacak beddualara Selçuk Bayraktar çok sert tepki gösterdi - Son Dakika
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Ağza alınmayacak beddualara Selçuk Bayraktar çok sert tepki gösterdi

03.04.2023 11:21

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bir kişinin sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik nefret içerikli sözlerine ateş püskürdü. Bayraktar, "Torunlarını parça parça mezara koysun dedirtecek nefret, neyin nefretidir? Toplumsal fay hatlarını tetiklemeye çalışan bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformlarından biri için yapılan sokak röportajı gündem yarattı. Mikrofon uzatılan bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulundu.

BAYRAKTAR SESSİZ KALMADI

Kadının videoda sarf ettiği '' Allah, soyunu sopunu yok etsin. Torunlarını parça parça yapsın mezara koysun.'' ifadelerine ise tepki yağdı. Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, söz konusu videoyu yayınlayıp bir paylaşım yaptı.

'Torunlarını parça parça mezara koysun' sözleri Selçuk Bayraktar'ı çileden çıkarttı

"BU NEYİN NEFRETİDİR?"

Bayraktar, ''Torunlarını parça parça mezara koysun dedirtecek nefret, neyin nefretidir? Ülkemizi mezhepsel farklılıklar, etnik köken üzerinden parçalamaya, toplumsal fay hatlarını tetiklemeye çalışan bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz.'' ifadelerini kullandı.

'Torunlarını parça parça mezara koysun' sözleri Selçuk Bayraktar'ı çileden çıkarttı
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Selçuk Bayraktar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağza alınmayacak beddualara Selçuk Bayraktar çok sert tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağza alınmayacak beddualara Selçuk Bayraktar çok sert tepki gösterdi - Son Dakika
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