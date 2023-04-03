Ağza alınmayacak beddualara Selçuk Bayraktar çok sert tepki gösterdi

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Sosyal medya platformlarından biri için yapılan sokak röportajı gündem yarattı. Mikrofon uzatılan bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulundu.

BAYRAKTAR SESSİZ KALMADI

Kadının videoda sarf ettiği '' Allah, soyunu sopunu yok etsin. Torunlarını parça parça yapsın mezara koysun.'' ifadelerine ise tepki yağdı. Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, söz konusu videoyu yayınlayıp bir paylaşım yaptı.

"BU NEYİN NEFRETİDİR?"

Bayraktar, ''Torunlarını parça parça mezara koysun dedirtecek nefret, neyin nefretidir? Ülkemizi mezhepsel farklılıklar, etnik köken üzerinden parçalamaya, toplumsal fay hatlarını tetiklemeye çalışan bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz.'' ifadelerini kullandı.