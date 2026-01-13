Baylan Pastanesi\'nde Kaçak Bölüm Yıkımı

BEŞİKTAŞ Bebek'te bulunan Baylan Pastanesi'nde tespit edilen kaçak bölümlerinin yıkımına sabah saatlerinde başlandı.

İstanbul'da boğaz hattında bulunan kaçak yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.Dün Bebek Otel'in kaçak bölümleri yıkılırken, bugün ise Beşiktaş'taki Baylan Pastanesi'nde çalışmalar başladı. İBB ekipleri sabah saatlerinde pastaneye gelerek inceleme yaptı. Binanın imalathane olarak kullanılan ve yola bakan tarafındaki kaçak bölümler ekipler tarafından yıkılmaya başladı.