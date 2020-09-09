Bayraklı'da kurtuluş coşkusu - Son Dakika

Bayraklı'da kurtuluş coşkusu

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü, Bayraklı'da coşkuyla kutlandı.

Bayraklı'da kurtuluş coşkusu, System.String[]

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü, Bayraklı'da coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler, İzmir'in kurtuluşunu konu alan panellerle devam etti.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle Bayraklı ilçesinde de törenler vardı. Sabah saatlerinde Sevgi Yolu'ndaki Atatürk anıtına çelenk koyma törenine; Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP İlçe Başkanı Pınar Susmuş, İYİ Parti İlçe Başkanı Erdinç Çobanoğlu, Saadet Partisi İlçe Başkanı İzzet Kırlı, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve belediye çalışanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ayrıca, Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından "Kurtuluş Savaşı ve Atatürk", "İzmir'in Tarihi ve Kurtuluşu" başlığıyla iki panel düzenlendi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde İzmir'in simge kent olduğunu belirterek, "9 Eylül sadece İzmir'in kurtuluş günü değil, bir milletin küllerinden yeniden doğuş günüdür. Bizler, bu zaferin hangi güç koşullarda kazanıldığını, bu toprakların nasıl büyük acılarla yoğrulduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Atatürk ilkelerine, Cumhuriyetimize ve onun değerlerine sahip çıkmayı görev biliyoruz. Bu olağanüstü mirası bizlere bırakan başta önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan uğruna savaşan tüm şehit ve gazilerimizi, saygıyla minnetle anıyorum" dedi. - İZMİR

Mustafa Kemal Atatürk, Serdar Sandal, Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 16:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayraklı'da kurtuluş coşkusu - Son Dakika

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