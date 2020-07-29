Bayramdan önce misafir miniklerin yüzünü güldürdüler - Son Dakika

Dünyanın dört bir yandan okumak için Eskişehir'e gelen yabancı öğrencilerin çocukları, bayramdan önce dağıtılan hediyelerle mutlu edildi.

Eskişehir'de bulunan Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversite ve Eskişehir Teknik Üniversitesinde eğitim ve öğretim hayatlarına devam eden uluslararası öğrencilerin çocuklarına bayramlık hediyeleri, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) arasında yapılan işbirliği ile dağıtıldı. YUDER binasına gerçekleştirilen hediye dağıtımına İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız ve heyeti katılırken, YUDER olarak Başkan Yardımcılarından Özcan Kırmaz ve Şükrü Özer programda hazır bulundu. Sayılı günler kalan Kurban Bayramı nedeniyle Eskişehir'de okuyan öğrencilerin 40 çocuğuna hediyeler ulaştırıldı. Farklı milletlerden bir arada olan çocuklara, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Başkanlığından gönderilen MUYU eğitim setleri dağıtılırken, YUDER ise bayramlık elbise, ayakkabı gibi malzemeler dolu birer poşetiyle yüzlerini güldürdü.

Yaptığı yardım çalışması hakkında bilgi aktaran İl Göç İdaresi Müdürü Akyıldız, "Her birinin gönül coğrafyamızdaki yerleri ayrı. Filistin'den Afganistan'a, Yemen'den Gana'ya kadar birçok kardeşimizle bir arada olduk, onların gurbetteki bu bayramlarını kutladık. Uluslararası öğrenci kardeşlerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

YUDER Başkan Yardımcısı Özcan Kırmaz ise, "Kardeşlerimiz uzaklardan kentimizde misafir oldu. Onlarlar burada lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimlerine devam ediyor. Bu öğrencilerden bir kısmında evli olup çocukları bulunuyor. Biz YUDER olarak bayramdan önce bu ailedeki çocukların önce bir gülümsenin nedeni olmak istedik. Sağ olsun Göç İdaresi Müdürümüz de ekibiyle her zaman olduğu gibi bu kez de yanımızda oldular. Bugün 40 çocuğa hediye paketlerini dağıttık. Çocukların okul çantalarıyla beraber elbise, pantolon, ayakkabı gibi hediyeler verdik" dedi.

Öte yandan hediyelerini teslim alan çocuklar mutlu olurken, öğrenciler de yetkililere teşekkür etti. - ESKİŞEHİR