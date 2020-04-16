Bayramiç'te eczanelere ücretsiz maske dağıtıldı - Son Dakika

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde vatandaşlara ücretsiz verilmesi için, eczanelere maske dağıtıldı.



Bayramiç Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadelede hız kesmiyor. Daha önce vatandaşlardan gelen şikayetler ve talepler üzerine zincir marketler dışında kalan tüm marketlere de maske dağıtan yetkililer, ilçedeki eczaneleri de unutmadı.



Belediye Başkanı Mert Uygun ve Başkan Yardımcısı Ahmet Karadeniz, vatandaşlara ücretsiz dağıtılmak üzere ilçedeki eczanelere maske dağıttı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, "Halkımızın sıkıntılarını çözmek bizim görevimiz. Bu zorlu günleri birlikte atlatacağız. Büyük ihtiyaç olan maskenin halka ulaşmasına katkı sağlıyoruz. Kendi imkanlarımızla maske edinerek eczanelere dağıttık. Salgın sona erene kadar elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Gerekli önlemlerin alınması noktasında da taviz vermiyoruz. Halkımızın sağlığı her şeyden önce gelir" dedi. - ÇANAKKALE