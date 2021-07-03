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Bayrampaşa Belediyesi'nden üniversite sınavına giren gençlere boğaz turu - Son Dakika

Bayrampaşa Belediyesi'nden üniversite sınavına giren gençlere boğaz turu

03.07.2021 00:58
Bayrampaşa Belediyesi'nden üniversite sınavına giren gençlere boğaz turu, System.String[]

Bayrampaşa Belediyesi, üniversite sınavına giren ve henüz lise öğrencisi olan gençlere özel boğaz turu düzenledi.

Bayrampaşa Belediyesi, üniversite sınavına giren ve henüz lise öğrencisi olan gençlere özel boğaz turu düzenledi. Başkan Aydıner, boğaz turunda gençlerle birlikte erik dalı oynadı.

Bayrampaşa Belediyesi, üniversite sınavına giren ve henüz lise öğrencisi olan gençlere özel boğaz turu düzenledi. Boğaz turuna, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve çok sayıda öğrenci katıldı. Eminönü'nden hareket eden tekneyle İstanbul Boğazı'na açılan gençler, manzaranın tadını çıkararak boğazda çay içip simit yedi. Masaları dolaşarak gençlerle tek tek ilgilenen Başkan Aydıner, öğrencilerle sohbet ettikten sonra karşılıklı erik dalı da oynadı.

"Çocuklara kariyerleri hakkında da yönlendirme yapıyorum"

Sınavdan sonra böyle bir boğaz gezisinin gençler için iyi olacağını düşündüğünü dile getiren Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Çocuklarımız gece gündüz demeden imtihana hazırlık yaptılar. Stres altındalardı. Bir taraftan da covid var. Covid de onları strese soktu. Dolayısıyla biz de dedik ki imtihan sonrası bu çocuklarımızı alalım, boğazda güzel bir şekilde dinlendirelim, onlarla da bir sohbet edelim ve böylece onları imtihan stresinden de kaçıralım diye böyle bir etkinlik düzenleyelim. Dün de yapmıştık yine doluydu gemimiz. Çocuklara kariyerleri hakkında da ben yönlendirme yapıyorum. Yani ilk dilimler çok önemli. Mesleklerini seçerken de çok ama çok dikkatli olmalarını istiyorum. Kendilerine şunu da söyledim, yarın siz belediye başkanı olduğunuzda Bayrampaşa'da siz ne yapmak istersiniz, güzel projelerinizi bize sunun. Biz de yeni projelerle sizlerin önünü açalım" açıklamasında bulundu.

"Gördüğüm anda buna katılmalıyım dedim"

19 yaşında olan Halit Duman, "Bayrampaşada oturuyorum hatta arkadaşlarım da Bayrampaşa'da oturuyor. Mesaj olarak bilgilendirilmişti bana. Gördüğüm anda hemen buna katılmalıyım dedim. Çok güzel geldi gerçekten" dedi.

"Sınav zaten zordu, bence bu etkinlik çok iyi oldu"

Bayrampaşa Meslek Lisesi'nde okuyan 16 yaşındaki Irmak Aksoy, "Bugün kuzenimle birlikte geldik. Bayrampaşa Belediyesi'nin hazırladığı 12'nci sınıflara moral olsun diye bir tur yapmışlar. Bence çok iyi bir şey düşünmüşler çünkü şu an moralleri çok kötü bir durumda. Sınav zaten zormuş onun için bence çok iyi olmuş. Bizim için de tecrübe gibi bir şey olacak" dedi.

Kaptan Ahmet Erdoğan Lisesi'ne giden 18 yaşındaki Rıdvan Melik Bilir, "Güzel olmuş tekne yat falan ortam güzel yani. Eğlenceli. Okul götürmedi, belediye götürüyor. Sınav sonrası güzel oldu. Bizim okul uluslararası, 3 kişi Türk geldi, 10 kişi de yabancı geldi" dedi.

Yakın arkadaşlarıyla gelen Yusuf Ziya Kadirbatmaz, "Sınava sayısalcı olarak girdik, sözelci olarak çıktık. Hayalim diş hekimliği ama seneye bir daha hazırlanacağız inşallah. Ben okulla bir defa bile geziye gidemedim, götürmediler. İlk defa geziye geldiğim için güzel yani çok mutluyum şu anda" diye ifade etti.

Samet Çelik ise "Boğaz turunun düzenlenmesi sınavdan sonra kafa dağıtılacak en güzel aktivitelerden birisi. İyi oldu, takılıyoruz, takılmaya geldik. Biz böylece grup geldik yakın arkadaşlarımızla. Uluslararası arkadaşlarımız da var diğer ülkelerden gelen" diye belirtti. - İSTANBUL

İstanbul Boğazı, Üniversite, Bayrampaşa, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa Belediyesi'nden üniversite sınavına giren gençlere boğaz turu - Son Dakika


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